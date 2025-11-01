BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Ricky The Raccoon je 0.00004623 USD. Sledujte aktualizace cen RICKY v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend RICKY.

Více informací o RICKY

Informace o ceně RICKY

Co je to RICKY

Oficiální webové stránky RICKY

Tokenomika pro RICKY

Předpověď cen RICKY

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo Ricky The Raccoon

Ricky The Raccoon Cena (RICKY)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 RICKY na USD

0.00%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny Ricky The Raccoon (RICKY)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 19:02:32 (UTC+8)

Informace o ceně Ricky The Raccoon (RICKY) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.00004578
Nejnižší za 24 h
$ 0.00004667
Nejvyšší za 24 h

$ 0.00004578
$ 0.00004667
$ 0.00478606
$ 0.00004178
+0.01%

-0.05%

-0.65%

-0.65%

Cena Ricky The Raccoon (RICKY) v reálném čase je $0.00004623. Za posledních 24 hodin se RICKY obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00004578 do maxima $ 0.00004667, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena RICKY v historii je $ 0.00478606, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00004178.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena RICKY se za poslední hodinu změnila o +0.01%, za 24 hodin o -0.05% a za posledních 7 dní o -0.65%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Ricky The Raccoon (RICKY)

$ 46.23K
--
$ 46.23K
1.00B
1,000,000,000.0
Aktuální tržní kapitalizace Ricky The Raccoon je $ 46.23K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu RICKY je 1.00B, přičemž celková zásoba je 1000000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 46.23K.

Historie cen v USD pro Ricky The Raccoon (RICKY)

Během dnešního dne byla změna ceny Ricky The Raccoon na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Ricky The Raccoon na USD  $ -0.0000188028.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Ricky The Raccoon na USD  $ -0.0000259363.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Ricky The Raccoon na USD  $ -0.0004451752210303524.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0-0.05%
30 dní$ -0.0000188028-40.67%
60 dní$ -0.0000259363-56.10%
90 dní$ -0.0004451752210303524-90.59%

Co je Ricky The Raccoon (RICKY)

Ricky’s holding the future up high - a baby raccoon, born from the dumpster, ready to lead Base out of the dumpster fire with its Diamond Hand Community and SOON NFT DROP! GET YOUR TRASH-BAG TODAY! Ricky is Setup to be a Viral Sensation the next $ponke you could even say. With its crazy X Community and being in every cornner of web3 RICKY WILL BE HUGE! WELCOME TO THE DUMPSTER FIRE GRAB A BEER AND CHILL!

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj Ricky The Raccoon (RICKY)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny Ricky The Raccoon (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Ricky The Raccoon (RICKY) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Ricky The Raccoon (RICKY) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Ricky The Raccoon.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Ricky The Raccoon!

RICKY na místní měny

Tokenomika pro Ricky The Raccoon (RICKY)

Pochopení tokenomiky Ricky The Raccoon (RICKY) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu RICKY hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Ricky The Raccoon (RICKY)

Jakou hodnotu má dnes Ricky The Raccoon (RICKY)?
Aktuální cena RICKY v USD je 0.00004623 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena RICKY v USD?
Aktuální cena RICKY v USD je $ 0.00004623. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Ricky The Raccoon?
Tržní kapitalizace RICKY je $ 46.23K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem RICKY v oběhu?
Objem RICKY v oběhu je 1.00B USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) RICKY?
RICKY dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.00478606 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) RICKY?
RICKY dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00004178 USD.
Jaký je objem obchodování RICKY?
Aktuální 24hodinový objem obchodování RICKY je -- USD.
Dosáhne RICKY letos vyšší ceny?
RICKY může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenRICKY, kde najdete podrobnější analýzu.
Důležité novinky z odvětví týkající se Ricky The Raccoon (RICKY)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

$110,191.58
$3,877.94
$0.02489
$186.28
$1.0003
$3,877.94
$110,191.58
$186.28
$2.5099
$1,088.74
$0.00000
$0.00000
$0.00000
$0.10331
$0.01901
$0.00449
$0.0050640
$0.0045
$0.0000825
$20.293
