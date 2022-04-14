Tokenomika pro Revenue Coin (RVC)

Zjistěte klíčové informace o Revenue Coin (RVC), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Revenue Coin (RVC)

Revenue Coin (RVC) holders fund high-tech companies to scale marketing, sales, and social activities. Startups receiving funding allocate a % of revenues to the systematic purchase of RVC from the market, reducing supply and increasing its valuation.

Revenue Coin is a deflationary token, and its quantity is fixed in a smart contract. RVC supply on the market will decrease due to monthly buyback and burning of tokens. Companies from the Revenue Capital ecosystem are obliged to allocate up to 10% of their revenues to this end. In addition, the temporary blocking of RVC held by the team and the largest investors will protect it against sudden price falls.

Revenue Coin (RVC) is a revenue token. The settlement between Revenue Capital - the issuer of tokens - and you as an investor takes place by buying and burning tokens. Both burning (reduction of supply) and purchase of tokens from exchanges will increase the RVC value systematically over time.

Oficiální webové stránky:
https://revenuecoin.io/

Revenue Coin (RVC): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Revenue Coin (RVC), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 453.85K
$ 453.85K$ 453.85K
Celkový objem:
$ 1.73B
$ 1.73B$ 1.73B
Objem v oběhu:
$ 862.44M
$ 862.44M$ 862.44M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 910.11K
$ 910.11K$ 910.11K
Historické maximum:
$ 0.04277222
$ 0.04277222$ 0.04277222
Historické minimum:
$ 0
$ 0$ 0
Aktuální cena:
$ 0.00052627
$ 0.00052627$ 0.00052627

Tokenomika Revenue Coin (RVC): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Revenue Coin (RVC) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů RVC, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu RVC, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro RVC rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuRVC!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.