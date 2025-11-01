BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena RETRO KIDS je 0 USD. Sledujte aktualizace cen RETRO v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend RETRO.

Více informací o RETRO

Informace o ceně RETRO

Co je to RETRO

Oficiální webové stránky RETRO

Tokenomika pro RETRO

Předpověď cen RETRO

RETRO KIDS Cena (RETRO)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 RETRO na USD

--
----
-0.20%1D
Graf aktuální ceny RETRO KIDS (RETRO)
Informace o ceně RETRO KIDS (RETRO) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0
$ 0$ 0
Nejnižší za 24 h
$ 0
$ 0$ 0
Nejvyšší za 24 h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

-0.29%

-4.02%

-4.02%

Cena RETRO KIDS (RETRO) v reálném čase je --. Za posledních 24 hodin se RETRO obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena RETRO v historii je $ 0, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena RETRO se za poslední hodinu změnila o --, za 24 hodin o -0.29% a za posledních 7 dní o -4.02%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu RETRO KIDS (RETRO)

$ 7.65K
$ 7.65K$ 7.65K

--
----

$ 7.65K
$ 7.65K$ 7.65K

999.88M
999.88M 999.88M

999,878,962.608342
999,878,962.608342 999,878,962.608342

Aktuální tržní kapitalizace RETRO KIDS je $ 7.65K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu RETRO je 999.88M, přičemž celková zásoba je 999878962.608342. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 7.65K.

Historie cen v USD pro RETRO KIDS (RETRO)

Během dnešního dne byla změna ceny RETRO KIDS na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny RETRO KIDS na USD  $ 0.
Za posledních 60 dní byla změna ceny RETRO KIDS na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny RETRO KIDS na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0-0.29%
30 dní$ 0-61.74%
60 dní$ 0--
90 dní$ 0--

Co je RETRO KIDS (RETRO)

The generation that built the internet is back. This time, we’re building wealth. Welcome to Retro Kids where memes turn into millions. Retro Kids is a community-driven meme token built on the Solana blockchain, inspired by 80s and 90s nostalgia. With a focus on fun, culture, and internet humor, RKID brings together fans of retro gaming, vintage cartoons, and childhood memories in a decentralized, low-fee ecosystem. The token has no inherent utility or roadmap and exists purely as a cultural and collectible digital asset.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj RETRO KIDS (RETRO)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny RETRO KIDS (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít RETRO KIDS (RETRO) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva RETRO KIDS (RETRO) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro RETRO KIDS.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny RETRO KIDS!

RETRO na místní měny

Tokenomika pro RETRO KIDS (RETRO)

Pochopení tokenomiky RETRO KIDS (RETRO) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu RETRO hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně RETRO KIDS (RETRO)

Jakou hodnotu má dnes RETRO KIDS (RETRO)?
Aktuální cena RETRO v USD je 0 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena RETRO v USD?
Aktuální cena RETRO v USD je $ 0. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace RETRO KIDS?
Tržní kapitalizace RETRO je $ 7.65K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem RETRO v oběhu?
Objem RETRO v oběhu je 999.88M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) RETRO?
RETRO dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) RETRO?
RETRO dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0 USD.
Jaký je objem obchodování RETRO?
Aktuální 24hodinový objem obchodování RETRO je -- USD.
Dosáhne RETRO letos vyšší ceny?
RETRO může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenRETRO, kde najdete podrobnější analýzu.
Důležité novinky z odvětví týkající se RETRO KIDS (RETRO)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

