Tokenomika pro Resurrection Coin ($REZ)
Informace o Resurrection Coin ($REZ)
$REZ (Resurrection Coin) is a meme coin launched on the Solana blockchain that combines crypto culture with a mission-driven purpose. Designed to be fully transparent and community-driven, $REZ donates a portion of project proceeds to charitable causes, including homelessness relief and veteran support. The project aims to prove that meme coins can be both fun and meaningful by tying market momentum to real-world generosity. $REZ has no presale, no team allocation, and operates with fair-launch principles.
Resurrection Coin ($REZ): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Resurrection Coin ($REZ), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika Resurrection Coin ($REZ): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro Resurrection Coin ($REZ) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů $REZ, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu $REZ, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro $REZ rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenu$REZ!
Předpověď ceny $REZ
Chcete vědět, kam může $REZ zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen $REZ kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.
Proč byste měli zvolit MEXC?
MEXC je jednou z nejlepších kryptoměnových burz na světě, které důvěřují miliony uživatelů po celém světě. Ať už jste začátečník, nebo profesionál, MEXC je vaší nejjednodušší cesta ke kryptoměnám.
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.