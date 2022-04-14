Tokenomika pro Resupply USD (REUSD)

Tokenomika pro Resupply USD (REUSD)

Zjistěte klíčové informace o Resupply USD (REUSD), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Resupply USD (REUSD)

A decentralized stablecoin backed by Collateralized Debt Positions (CDP), leveraging the liquidity and stability of lending markets.

The Resupply stablecoin is backed by other stablecoins that are earning interest on other lending markets.

Designed to maximize yield returns by having the borrow rate always be half the lending rate being earned, half the risk-free rate, or two percent, whichever is greater.

Emissions are designed for long-term sustainability by directing at three groups: the insurance pool, voting incentives, and directly at borrowers.

The revenue that borrowers generate will directly correlate with the emissions directed towards them. The more revenue a borrower generates for Resupply, the greater the share of emissions it will receive.

Targeted platforms for launch are Curve Lend and Fraxlend.

Oficiální webové stránky:
https://resupply.fi/
Bílá kniha:
https://docs.resupply.fi/

Resupply USD (REUSD): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Resupply USD (REUSD), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 88.83M
Celkový objem:
$ 89.69M
Objem v oběhu:
$ 89.69M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 88.83M
Historické maximum:
$ 1.023
Historické minimum:
$ 0.969015
Aktuální cena:
$ 0.990339
Tokenomika Resupply USD (REUSD): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Resupply USD (REUSD) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů REUSD, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu REUSD, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro REUSD rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuREUSD!

Předpověď ceny REUSD

Chcete vědět, kam může REUSD zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen REUSD kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.