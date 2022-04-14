Tokenomika pro Resolv RLP (RLP)

Zjistěte klíčové informace o Resolv RLP (RLP), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Resolv RLP (RLP)

Resolv is a protocol that maintains USR, an overcollateralized stablecoin natively backed by Ether (ETH). USR achieves its peg by hedging its collateral pool and maintaining a tokenized insurance fund called RLP. Users can stake USR to obtain the yield-bearing version called stUSR. USR is minted by depositing liquid assets, such as USDC or USDT, on 1:1 value basis. When USR is redeemed, a user receives a 1:1 equivalent to the notional amount.

RLP: ETH portfolio backs USR with a more than 100% ratio. Excess part of collateral acts as a backing for RLP - Resolv Liquidity Pool. Key features of RLP: RLP is designed to protect USR from market and counterparty risks. In exchange, RLP users receive higher portion of profits of the collateral pool. RLP has a price, representing value of ETH backing a single unit of RLP token; RLP price can vary. Collateral required for minting or redemption is based on the latest price;

Oficiální webové stránky:
https://www.resolv.xyz/
Bílá kniha:
https://docs.resolv.xyz/litepaper

Resolv RLP (RLP): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Resolv RLP (RLP), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 246.04M
$ 246.04M$ 246.04M
Celkový objem:
$ 200.75M
$ 200.75M$ 200.75M
Objem v oběhu:
$ 200.68M
$ 200.68M$ 200.68M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 246.04M
$ 246.04M$ 246.04M
Historické maximum:
$ 1.35
$ 1.35$ 1.35
Historické minimum:
$ 1.031
$ 1.031$ 1.031
Aktuální cena:
$ 1.23
$ 1.23$ 1.23

Tokenomika Resolv RLP (RLP): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Resolv RLP (RLP) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů RLP, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu RLP, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro RLP rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuRLP!

Předpověď ceny RLP

Chcete vědět, kam může RLP zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen RLP kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.