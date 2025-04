Co je Resistance Girl (REGI)

Launched to spotlight the collective effort against online suppression, she embodies the spirit of digital defiance. Resistance Girl champions the growth of TON — The Open Network and Telegram, rallying a decentralized community committed to fighting for digital freedom, enhancing network adoption, and fostering a space for open communication and innovation on TON

Zdroj Resistance Girl (REGI) Oficiální webová stránka