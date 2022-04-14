Tokenomika pro Reservoir srUSD (SRUSD)
Informace o Reservoir srUSD (SRUSD)
Reservoir Protocol was created to offer users the most trusted and scalable decentralized, next-gen stablecoin protocol as part of a broader effort to address the market’s demand for a decentralized, scalable, efficient, and yield-bearing stablecoin. As a permissionless protocol on Ethereum with native integration on top-tier networks, Reservoir offers users globally access to a next-gen stablecoin, a liquid yielding asset, a term-based yielding asset, and a permissionless lending market. Backed by multiple digital and Real World Assets (RWA), Reservoir provides the most scalable stablecoin through DeFi applications and RWA integrations, offering better and more consistent yields than other stablecoin protocols, irrespective of market conditions.
Reservoir srUSD (SRUSD): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Reservoir srUSD (SRUSD), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika Reservoir srUSD (SRUSD): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro Reservoir srUSD (SRUSD) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů SRUSD, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu SRUSD, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro SRUSD rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuSRUSD!
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.