Tokenomika pro Rent is Due (RENTCOIN)
Informace o Rent is Due (RENTCOIN)
RENTCOIN is a meme project on Solana. House coin has set a precedent and shown the world what a group of committed holders can achieve. And the fact of the matter is that the vast majority of the world pays rent. Even most of those who own, just pay rent to the bank. RENTCOIN is designed to bring all of the renters in the world together so we can hold RENTCOIN and never have to pay a landlord or a bank again. RENTCOIN is about financial freedom from landowning class.
Rent is Due (RENTCOIN): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Rent is Due (RENTCOIN), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika Rent is Due (RENTCOIN): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro Rent is Due (RENTCOIN) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů RENTCOIN, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu RENTCOIN, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro RENTCOIN rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuRENTCOIN!
Předpověď ceny RENTCOIN
Chcete vědět, kam může RENTCOIN zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen RENTCOIN kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.
Proč byste měli zvolit MEXC?
MEXC je jednou z nejlepších kryptoměnových burz na světě, které důvěřují miliony uživatelů po celém světě. Ať už jste začátečník, nebo profesionál, MEXC je vaší nejjednodušší cesta ke kryptoměnám.
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.