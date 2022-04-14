Tokenomika pro Rent is Due (RENTCOIN)

Zjistěte klíčové informace o Rent is Due (RENTCOIN), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Rent is Due (RENTCOIN)

RENTCOIN is a meme project on Solana. House coin has set a precedent and shown the world what a group of committed holders can achieve. And the fact of the matter is that the vast majority of the world pays rent. Even most of those who own, just pay rent to the bank. RENTCOIN is designed to bring all of the renters in the world together so we can hold RENTCOIN and never have to pay a landlord or a bank again. RENTCOIN is about financial freedom from landowning class.

Oficiální webové stránky:
https://pump.fun/coin/8x8YipfqZctyTadL2sETH8YbMtinZAXZi6CYFebfpump

Rent is Due (RENTCOIN): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Rent is Due (RENTCOIN), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 19.04K
Celkový objem:
$ 999.15M
Objem v oběhu:
$ 999.15M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 19.04K
Historické maximum:
$ 0.00008988
Historické minimum:
$ 0.00001152
Aktuální cena:
$ 0
Tokenomika Rent is Due (RENTCOIN): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Rent is Due (RENTCOIN) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů RENTCOIN, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu RENTCOIN, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro RENTCOIN rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuRENTCOIN!

Předpověď ceny RENTCOIN

Chcete vědět, kam může RENTCOIN zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen RENTCOIN kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.