Dnešní aktuální cena RegularEverydayNormalCoin je 0.00028949 USD. Sledujte aktualizace cen RENC v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend RENC.

Více informací o RENC

Informace o ceně RENC

Co je to RENC

Oficiální webové stránky RENC

Tokenomika pro RENC

Předpověď cen RENC

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo RegularEverydayNormalCoin

RegularEverydayNormalCoin Cena (RENC)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 RENC na USD

$0.00028949
$0.00028949
0.00%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny RegularEverydayNormalCoin (RENC)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 19:02:02 (UTC+8)

Informace o ceně RegularEverydayNormalCoin (RENC) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0
$ 0
Nejnižší za 24 h
$ 0
$ 0
Nejvyšší za 24 h

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

$ 0.00034754
$ 0.00034754

$ 0.00025473
$ 0.00025473

--

--

-0.34%

-0.34%

Cena RegularEverydayNormalCoin (RENC) v reálném čase je $0.00028949. Za posledních 24 hodin se RENC obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena RENC v historii je $ 0.00034754, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00025473.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena RENC se za poslední hodinu změnila o --, za 24 hodin o -- a za posledních 7 dní o -0.34%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu RegularEverydayNormalCoin (RENC)

$ 121.59K
$ 121.59K

--
--

$ 121.59K
$ 121.59K

420.00M
420.00M

420,000,000.0
420,000,000.0

Aktuální tržní kapitalizace RegularEverydayNormalCoin je $ 121.59K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu RENC je 420.00M, přičemž celková zásoba je 420000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 121.59K.

Historie cen v USD pro RegularEverydayNormalCoin (RENC)

Během dnešního dne byla změna ceny RegularEverydayNormalCoin na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny RegularEverydayNormalCoin na USD  $ +0.0000133458.
Za posledních 60 dní byla změna ceny RegularEverydayNormalCoin na USD  $ +0.0000074576.
Za posledních 90 dní byla změna ceny RegularEverydayNormalCoin na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0--
30 dní$ +0.0000133458+4.61%
60 dní$ +0.0000074576+2.58%
90 dní$ 0--

Co je RegularEverydayNormalCoin (RENC)

Regular Everyday Normal Coin is, in essence, a content-generating Media Coin. It shifts around the character of $RENC: a coin with a distinct personality and sharing the beliefs of the early 2012 crypto community. The Project regularly creates music videos, animated serie episodes, and more, all revolving around the $RENC character and his buddies. Other than sharing philosophical messages through a very distinct personality, SRENC is the world's Content-Generating Media on the blockchain. It has an anti-rug-pull mechansim, where the team allocation is only 1.75% of the supply, meaning they cannot rug pull the community. Instead, $RENC has a 1.75% tax in place. The tax wallet is currently controlled by the team, which use it to fund content generation and marketing activities. At 42 million Market Cap, the team will start earning 50% of the tax wallets as personal profits, this makes sure that the team incentives is always aligned with growing the community, and not rug-pulling it. The eventual aim of $RENC is to become the world's first for-profit Decentralized Autonomous Media Company on the blockchain. This will happen when world laws surrounding the regulation of cryptocurrencies allow it to happen. It will be based in the EU.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj RegularEverydayNormalCoin (RENC)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny RegularEverydayNormalCoin (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít RegularEverydayNormalCoin (RENC) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva RegularEverydayNormalCoin (RENC) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro RegularEverydayNormalCoin.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny RegularEverydayNormalCoin!

RENC na místní měny

Tokenomika pro RegularEverydayNormalCoin (RENC)

Pochopení tokenomiky RegularEverydayNormalCoin (RENC) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu RENC hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně RegularEverydayNormalCoin (RENC)

Jakou hodnotu má dnes RegularEverydayNormalCoin (RENC)?
Aktuální cena RENC v USD je 0.00028949 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena RENC v USD?
Aktuální cena RENC v USD je $ 0.00028949. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace RegularEverydayNormalCoin?
Tržní kapitalizace RENC je $ 121.59K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem RENC v oběhu?
Objem RENC v oběhu je 420.00M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) RENC?
RENC dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.00034754 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) RENC?
RENC dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00025473 USD.
Jaký je objem obchodování RENC?
Aktuální 24hodinový objem obchodování RENC je -- USD.
Dosáhne RENC letos vyšší ceny?
RENC může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenRENC, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 19:02:02 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se RegularEverydayNormalCoin (RENC)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

$110,191.14

$3,878.69

$0.02484

$186.31

$1.0004

$3,878.69

$110,191.14

$186.31

$2.5102

$1,088.54

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.10331

$0.01900

$0.00433

$0.0051720

$0.0046

$0.0000829

$20.251

