Dnešní aktuální cena Regentics je 0 USD. Sledujte aktualizace cen REGEN v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend REGEN.

Více informací o REGEN

Informace o ceně REGEN

Co je to REGEN

Oficiální webové stránky REGEN

Tokenomika pro REGEN

Předpověď cen REGEN

Logo Regentics

Regentics Cena (REGEN)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 REGEN na USD

--
----
0.00%1D

USD
Graf aktuální ceny Regentics (REGEN)
Informace o ceně Regentics (REGEN) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0
$ 0$ 0
Nejnižší za 24 h
$ 0
$ 0$ 0
Nejvyšší za 24 h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+0.07%

+0.07%

Cena Regentics (REGEN) v reálném čase je --. Za posledních 24 hodin se REGEN obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena REGEN v historii je $ 0, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena REGEN se za poslední hodinu změnila o --, za 24 hodin o -- a za posledních 7 dní o +0.07%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Regentics (REGEN)

$ 13.27K
$ 13.27K$ 13.27K

--
----

$ 13.27K
$ 13.27K$ 13.27K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Aktuální tržní kapitalizace Regentics je $ 13.27K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu REGEN je 1.00B, přičemž celková zásoba je 1000000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 13.27K.

Historie cen v USD pro Regentics (REGEN)

Během dnešního dne byla změna ceny Regentics na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Regentics na USD  $ 0.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Regentics na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Regentics na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0--
30 dní$ 0-4.74%
60 dní$ 0+19.45%
90 dní$ 0--

Co je Regentics (REGEN)

Regentics ($REGEN) emerges as a bold response to this stagnation—a next-generation project that unites robotics and DeSci (Decentralized Science) to transform the future of medicine.

Why $REGEN Is a Game-Changer With $REGEN, experiments don’t sleep. Robotic arms pipette, mix, synthesize, and analyze—without human fatigue or expensive overhead. Anyone from anywhere can deploy a protocol or run a trial using decentralized smart contracts to schedule tasks in physical labs.



Zdroj Regentics (REGEN)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny Regentics (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Regentics (REGEN) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Regentics (REGEN) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Regentics.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Regentics!

REGEN na místní měny

Tokenomika pro Regentics (REGEN)

Pochopení tokenomiky Regentics (REGEN) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu REGEN hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Regentics (REGEN)

Jakou hodnotu má dnes Regentics (REGEN)?
Aktuální cena REGEN v USD je 0 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena REGEN v USD?
Aktuální cena REGEN v USD je $ 0. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Regentics?
Tržní kapitalizace REGEN je $ 13.27K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem REGEN v oběhu?
Objem REGEN v oběhu je 1.00B USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) REGEN?
REGEN dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) REGEN?
REGEN dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0 USD.
Jaký je objem obchodování REGEN?
Aktuální 24hodinový objem obchodování REGEN je -- USD.
Dosáhne REGEN letos vyšší ceny?
REGEN může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenREGEN, kde najdete podrobnější analýzu.
Prohlášení



