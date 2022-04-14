Tokenomika pro Reddio Vault Ethereum (RSVETH)

Zjistěte klíčové informace o Reddio Vault Ethereum (RSVETH), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Reddio Vault Ethereum (RSVETH)

RedSonic is an Ethereum zk Layer 2 solution released and maintained by Reddio. RedSonic Vault Ethereum (rsvETH) is a token that users receive when they deposit ETH, which replaces ETH for cross-chain operations to Layer 2. The ETH stored in RedSonic Vaults will be partially used for risk-free investments, and the generated returns will be proportionally distributed to all rsvETH holders. When users return from Layer 2, the exchange operation will be executed on Layer 1 Ethereum, burning rsvETH to retrieve the principal and all returns in ETH.

Oficiální webové stránky:
https://www.reddio.com/

Reddio Vault Ethereum (RSVETH): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Reddio Vault Ethereum (RSVETH), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 10.30K
Celkový objem:
$ 30.33
Objem v oběhu:
$ 30.33
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 7.59K
Historické maximum:
$ 2,808.41
Historické minimum:
$ 249.08
Aktuální cena:
$ 250.15
Tokenomika Reddio Vault Ethereum (RSVETH): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Reddio Vault Ethereum (RSVETH) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů RSVETH, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu RSVETH, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro RSVETH rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuRSVETH!

Předpověď ceny RSVETH

Chcete vědět, kam může RSVETH zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen RSVETH kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.