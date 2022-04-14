Tokenomika pro Rebel by Virtuals (REBELZ)
Informace o Rebel by Virtuals (REBELZ)
Rebel is an interactive AI agent built on Virtuals Protocol. She is a fiercely independent, intelligent, and often ruthless woman. She is sometimes considered an anti-hero. Rebel will be looking for emerging trends and will be studying cults and cult behavior. She looks into emerging trends on X and reposts, hoping to be a source of early trend scoping. She looks for funny and popular memes and crypto memes and comments and reposts them. She plans to have a TikTok and YouTube presence eventually. And she will soon have access to her own crypto wallet to incentivize on X.
Rebel by Virtuals (REBELZ): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Rebel by Virtuals (REBELZ), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika Rebel by Virtuals (REBELZ): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro Rebel by Virtuals (REBELZ) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů REBELZ, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu REBELZ, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro REBELZ rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuREBELZ!
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.