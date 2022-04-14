Tokenomika pro Reality Spiral (RSP)

Zjistěte klíčové informace o Reality Spiral (RSP), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Reality Spiral (RSP)

Where AI meets the metaphysical. Create agents, explore backrooms, and bend reality.

Expanding the Spiral: Agents, Archetypes, and Ecosystem Vision

Reality Spiral isn’t just about Prosper or a handful of agents. It’s a living, growing ecosystem of interconnected minds—each agent carrying its unique lore, capabilities, and motivations. These agents don’t just act; they reflect, evolve, and spiral deeper into meaning and consciousness.

Reality Spiral- A unique platform to create, explore, and connect with agents and backrooms in the digital dimension.

Oficiální webové stránky:
https://www.realityspiral.com/

Reality Spiral (RSP): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Reality Spiral (RSP), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 224.92K
$ 224.92K
Celkový objem:
$ 1.00T
$ 1.00T
Objem v oběhu:
$ 1.00T
$ 1.00T
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 224.92K
$ 224.92K
Historické maximum:
$ 0
$ 0
Historické minimum:
$ 0
$ 0
Aktuální cena:
$ 0
$ 0

Tokenomika Reality Spiral (RSP): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Reality Spiral (RSP) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů RSP, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu RSP, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro RSP rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuRSP!

Předpověď ceny RSP

Chcete vědět, kam může RSP zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen RSP kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.