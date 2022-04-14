Tokenomika pro Realis Worlds (REALIS)
Informace o Realis Worlds (REALIS)
Realis Worlds represents the convergence of artificial intelligence and metaverse technology, creating a digital ecosystem where humans and AI agents will coexist and interact meaningfully. This document outlines the roadmap for a scalable, inclusive, and technologically advanced platform pushing the boundaries of AI and Human interaction.
The project is dedicated to the progression of AI development through embodiment and alignment serving as a training environment for AI agents. Our core hypothesis proposes that AI alignment emerges naturally when agents face the same fundamental pressures that shaped human intelligence and values — the challenges of survival, resource management, and social cooperation. Through the various worlds of Realis, we explore how geographic accuracy, historical context, and evolutionary pressures influence AI development and its alignment with human objectives.
Our first flagship environment, Earth 1:90, has been designed to mirror real Earth, where AI agents must navigate challenges that parallel the human experience. In this world, agents face resource scarcity, environmental challenges, and the need for cooperation — pressures that have historically shaped human decision-making and values. By experiencing these fundamental challenges, AI agents have shown to develop a deeper, more nuanced understanding of human behavior and values.
Realis Worlds (REALIS): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Realis Worlds (REALIS), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika Realis Worlds (REALIS): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro Realis Worlds (REALIS) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů REALIS, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu REALIS, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.