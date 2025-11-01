Real GEM Token Cena (GEM)
+0.14%
+1.70%
+1.70%
Cena Real GEM Token (GEM) v reálném čase je $11.21. Za posledních 24 hodin se GEM obchodoval v rozmezí od minima $ 11.13 do maxima $ 11.3, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena GEM v historii je $ 12.24, zatímco nejnižší cena v historii je $ 9.97.
Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena GEM se za poslední hodinu změnila o --, za 24 hodin o +0.14% a za posledních 7 dní o +1.70%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.
Aktuální tržní kapitalizace Real GEM Token je $ 2.53M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu GEM je 225.65K, přičemž celková zásoba je 225653.7235410892. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 2.53M.
Během dnešního dne byla změna ceny Real GEM Token na USD $ +0.01525243.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Real GEM Token na USD $ -0.4252165990.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Real GEM Token na USD $ -0.1327802080.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Real GEM Token na USD $ +0.072097204000067.
|Období
|Změnit (USD)
|Změnit (%)
|Dnes
|$ +0.01525243
|+0.14%
|30 dní
|$ -0.4252165990
|-3.79%
|60 dní
|$ -0.1327802080
|-1.18%
|90 dní
|$ +0.072097204000067
|+0.65%
Golden Swan Solutions PTE. LTD. is a Singapore-based company that tokenizes investment-grade gemstones, offering fractionalized ownership through blockchain technology. Its flagship product, the Real GEM Token (GEM), represents a digital claim on physical gemstones such as rubies, emeralds, and sapphires, which are securely stored in a duty-free high-security facility in Germany.
The project aims to bring increased transparency, accessibility, and liquidity to the traditionally opaque and illiquid gemstone investment market. All gemstones are independently appraised and certified by recognized gemological institutes, and details about each asset, including provenance and valuation, are made available to token holders.
The Real GEM Token operates on a blockchain and integrates smart contracts to ensure secure, traceable, and automated transactions. Token holders may also participate in a staking mechanism that allows them to earn additional rewards. The token issuance is directly tied to the value of the underlying physical assets, and a portion of the proceeds is allocated to a liquidity reserve for added investor protection.
Golden Swan Solutions focuses on compliance with regulatory standards in Singapore and has implemented robust KYC/AML procedures where applicable. The platform is designed for professional investors seeking alternative asset exposure through a regulated and technology-driven framework.
Pochopení tokenomiky Real GEM Token (GEM) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu GEM hned teď!
