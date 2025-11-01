BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Real GEM Token je 11.21 USD. Sledujte aktualizace cen GEM v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend GEM.

$11.21
+0.10%1D
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:25:04 (UTC+8)

Informace o ceně Real GEM Token (GEM) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 11.13
Nejnižší za 24 h
$ 11.3
Nejvyšší za 24 h

$ 11.13
$ 11.3
$ 12.24
$ 9.97
+0.14%

+1.70%

+1.70%

Cena Real GEM Token (GEM) v reálném čase je $11.21. Za posledních 24 hodin se GEM obchodoval v rozmezí od minima $ 11.13 do maxima $ 11.3, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena GEM v historii je $ 12.24, zatímco nejnižší cena v historii je $ 9.97.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena GEM se za poslední hodinu změnila o --, za 24 hodin o +0.14% a za posledních 7 dní o +1.70%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Real GEM Token (GEM)

$ 2.53M
--
$ 2.53M
225.65K
225,653.7235410892
Aktuální tržní kapitalizace Real GEM Token je $ 2.53M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu GEM je 225.65K, přičemž celková zásoba je 225653.7235410892. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 2.53M.

Historie cen v USD pro Real GEM Token (GEM)

Během dnešního dne byla změna ceny Real GEM Token na USD  $ +0.01525243.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Real GEM Token na USD  $ -0.4252165990.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Real GEM Token na USD  $ -0.1327802080.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Real GEM Token na USD  $ +0.072097204000067.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ +0.01525243+0.14%
30 dní$ -0.4252165990-3.79%
60 dní$ -0.1327802080-1.18%
90 dní$ +0.072097204000067+0.65%

Co je Real GEM Token (GEM)

Golden Swan Solutions PTE. LTD. is a Singapore-based company that tokenizes investment-grade gemstones, offering fractionalized ownership through blockchain technology. Its flagship product, the Real GEM Token (GEM), represents a digital claim on physical gemstones such as rubies, emeralds, and sapphires, which are securely stored in a duty-free high-security facility in Germany.

The project aims to bring increased transparency, accessibility, and liquidity to the traditionally opaque and illiquid gemstone investment market. All gemstones are independently appraised and certified by recognized gemological institutes, and details about each asset, including provenance and valuation, are made available to token holders.

The Real GEM Token operates on a blockchain and integrates smart contracts to ensure secure, traceable, and automated transactions. Token holders may also participate in a staking mechanism that allows them to earn additional rewards. The token issuance is directly tied to the value of the underlying physical assets, and a portion of the proceeds is allocated to a liquidity reserve for added investor protection.

Golden Swan Solutions focuses on compliance with regulatory standards in Singapore and has implemented robust KYC/AML procedures where applicable. The platform is designed for professional investors seeking alternative asset exposure through a regulated and technology-driven framework.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě.

Předpověď ceny Real GEM Token (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Real GEM Token (GEM) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Real GEM Token (GEM) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Real GEM Token.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Real GEM Token!

GEM na místní měny

Pochopení tokenomiky Real GEM Token (GEM) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu GEM hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Real GEM Token (GEM)

Jakou hodnotu má dnes Real GEM Token (GEM)?
Aktuální cena GEM v USD je 11.21 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena GEM v USD?
Aktuální cena GEM v USD je $ 11.21. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Real GEM Token?
Tržní kapitalizace GEM je $ 2.53M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem GEM v oběhu?
Objem GEM v oběhu je 225.65K USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) GEM?
GEM dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 12.24 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) GEM?
GEM dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 9.97 USD.
Jaký je objem obchodování GEM?
Aktuální 24hodinový objem obchodování GEM je -- USD.
Dosáhne GEM letos vyšší ceny?
GEM může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenGEM, kde najdete podrobnější analýzu.
Důležité novinky z odvětví týkající se Real GEM Token (GEM)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

