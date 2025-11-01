Real Estate Crypto Crowfunding Cena (RECC)
-1.52%
-22.31%
-60.45%
-60.45%
Cena Real Estate Crypto Crowfunding (RECC) v reálném čase je $0.00072278. Za posledních 24 hodin se RECC obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00052312 do maxima $ 0.00093147, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena RECC v historii je $ 0.00367015, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00025128.
Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena RECC se za poslední hodinu změnila o -1.52%, za 24 hodin o -22.31% a za posledních 7 dní o -60.45%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.
Aktuální tržní kapitalizace Real Estate Crypto Crowfunding je $ 630.28K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu RECC je 872.02M, přičemž celková zásoba je 972020426.4764777. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 702.56K.
Během dnešního dne byla změna ceny Real Estate Crypto Crowfunding na USD $ -0.000207660103283297.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Real Estate Crypto Crowfunding na USD $ -0.0005452875.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Real Estate Crypto Crowfunding na USD $ -0.0005471161.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Real Estate Crypto Crowfunding na USD $ +0.00030798402248711423.
|Období
|Změnit (USD)
|Změnit (%)
|Dnes
|$ -0.000207660103283297
|-22.31%
|30 dní
|$ -0.0005452875
|-75.44%
|60 dní
|$ -0.0005471161
|-75.69%
|90 dní
|$ +0.00030798402248711423
|+74.25%
RECC is a Solana-native protocol that tokenises real-world real-estate financing and lets investors lend stablecoins to vetted development projects. Acting as a crowdfunding intermediary, it matches KYB-verified property developers (“sellers”) with crypto or fiat investors (“buyers”) who seek predictable yield . When a project is approved, a smart contract opens a dedicated project pool, accepts the pledged USDC/USDT and mints an LP token that represents each investor’s share; once the funding goal is met, the capital is lent to the developer, and upon repayment investors burn the LP token to reclaim principal plus interest . Initial opportunities advertise estimated annual returns between 6 % and 18 %, reflecting the risk-adjusted cash-flows of each underlying asset . Road-mapped utilities include multi-chain and fiat on-ramp support, a secondary trading venue for LP tokens, a referral and insurance programme, and optional auto-roll of proceeds into new pools, widening access and liquidity for real-world-asset yield on Solana .
MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!
Jakou hodnotu v USD bude mít Real Estate Crypto Crowfunding (RECC) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Real Estate Crypto Crowfunding (RECC) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Real Estate Crypto Crowfunding.
Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Real Estate Crypto Crowfunding!
Pochopení tokenomiky Real Estate Crypto Crowfunding (RECC) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu RECC hned teď!
|Čas (UTC+8)
|Typ
|Informace
|10-31 05:09:00
|Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
|10-31 01:38:24
|Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
|10-30 11:46:23
|Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
|10-30 07:20:09
|Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
|10-28 21:35:49
|Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
|10-28 14:23:33
|Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %
Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.
Aktuálně trendy kryptoměny, které získávají významnou pozornost trhu
Kryptoměny s nejvyšším objemem obchodování
Nedávno zalistované kryptoměny, které jsou k dispozici pro obchodování
Největší dnešní růsty kryptoměn