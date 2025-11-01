BurzaDEX+
Koupit kryptoměnyTrhySpotFutures500XEarnUdálosti
Více
Blue Chip Blitz
Dnešní aktuální cena Real Estate Crypto Crowfunding je 0.00072278 USD. Sledujte aktualizace cen RECC v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend RECC.Dnešní aktuální cena Real Estate Crypto Crowfunding je 0.00072278 USD. Sledujte aktualizace cen RECC v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend RECC.

Více informací o RECC

Informace o ceně RECC

Co je to RECC

Oficiální webové stránky RECC

Tokenomika pro RECC

Předpověď cen RECC

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo Real Estate Crypto Crowfunding

Real Estate Crypto Crowfunding Cena (RECC)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 RECC na USD

$0.00072377
$0.00072377$0.00072377
-21.60%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny Real Estate Crypto Crowfunding (RECC)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:24:55 (UTC+8)

Informace o ceně Real Estate Crypto Crowfunding (RECC) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.00052312
$ 0.00052312$ 0.00052312
Nejnižší za 24 h
$ 0.00093147
$ 0.00093147$ 0.00093147
Nejvyšší za 24 h

$ 0.00052312
$ 0.00052312$ 0.00052312

$ 0.00093147
$ 0.00093147$ 0.00093147

$ 0.00367015
$ 0.00367015$ 0.00367015

$ 0.00025128
$ 0.00025128$ 0.00025128

-1.52%

-22.31%

-60.45%

-60.45%

Cena Real Estate Crypto Crowfunding (RECC) v reálném čase je $0.00072278. Za posledních 24 hodin se RECC obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00052312 do maxima $ 0.00093147, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena RECC v historii je $ 0.00367015, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00025128.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena RECC se za poslední hodinu změnila o -1.52%, za 24 hodin o -22.31% a za posledních 7 dní o -60.45%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Real Estate Crypto Crowfunding (RECC)

$ 630.28K
$ 630.28K$ 630.28K

--
----

$ 702.56K
$ 702.56K$ 702.56K

872.02M
872.02M 872.02M

972,020,426.4764777
972,020,426.4764777 972,020,426.4764777

Aktuální tržní kapitalizace Real Estate Crypto Crowfunding je $ 630.28K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu RECC je 872.02M, přičemž celková zásoba je 972020426.4764777. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 702.56K.

Historie cen v USD pro Real Estate Crypto Crowfunding (RECC)

Během dnešního dne byla změna ceny Real Estate Crypto Crowfunding na USD  $ -0.000207660103283297.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Real Estate Crypto Crowfunding na USD  $ -0.0005452875.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Real Estate Crypto Crowfunding na USD  $ -0.0005471161.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Real Estate Crypto Crowfunding na USD  $ +0.00030798402248711423.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ -0.000207660103283297-22.31%
30 dní$ -0.0005452875-75.44%
60 dní$ -0.0005471161-75.69%
90 dní$ +0.00030798402248711423+74.25%

Co je Real Estate Crypto Crowfunding (RECC)

RECC is a Solana-native protocol that tokenises real-world real-estate financing and lets investors lend stablecoins to vetted development projects. Acting as a crowdfunding intermediary, it matches KYB-verified property developers (“sellers”) with crypto or fiat investors (“buyers”) who seek predictable yield . When a project is approved, a smart contract opens a dedicated project pool, accepts the pledged USDC/USDT and mints an LP token that represents each investor’s share; once the funding goal is met, the capital is lent to the developer, and upon repayment investors burn the LP token to reclaim principal plus interest . Initial opportunities advertise estimated annual returns between 6 % and 18 %, reflecting the risk-adjusted cash-flows of each underlying asset . Road-mapped utilities include multi-chain and fiat on-ramp support, a secondary trading venue for LP tokens, a referral and insurance programme, and optional auto-roll of proceeds into new pools, widening access and liquidity for real-world-asset yield on Solana .

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj Real Estate Crypto Crowfunding (RECC)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny Real Estate Crypto Crowfunding (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Real Estate Crypto Crowfunding (RECC) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Real Estate Crypto Crowfunding (RECC) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Real Estate Crypto Crowfunding.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Real Estate Crypto Crowfunding!

RECC na místní měny

Tokenomika pro Real Estate Crypto Crowfunding (RECC)

Pochopení tokenomiky Real Estate Crypto Crowfunding (RECC) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu RECC hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Real Estate Crypto Crowfunding (RECC)

Jakou hodnotu má dnes Real Estate Crypto Crowfunding (RECC)?
Aktuální cena RECC v USD je 0.00072278 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena RECC v USD?
Aktuální cena RECC v USD je $ 0.00072278. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Real Estate Crypto Crowfunding?
Tržní kapitalizace RECC je $ 630.28K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem RECC v oběhu?
Objem RECC v oběhu je 872.02M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) RECC?
RECC dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.00367015 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) RECC?
RECC dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00025128 USD.
Jaký je objem obchodování RECC?
Aktuální 24hodinový objem obchodování RECC je -- USD.
Dosáhne RECC letos vyšší ceny?
RECC může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenRECC, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:24:55 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Real Estate Crypto Crowfunding (RECC)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

NEJŽHAVĚJŠÍ

Aktuálně trendy kryptoměny, které získávají významnou pozornost trhu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,174.12
$110,174.12$110,174.12

-0.04%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,875.91
$3,875.91$3,875.91

+0.38%

Logo PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.02379
$0.02379$0.02379

-26.07%

Logo Solana

Solana

SOL

$186.46
$186.46$186.46

-0.90%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

NEJVĚTŠÍ objem

Kryptoměny s nejvyšším objemem obchodování

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,875.91
$3,875.91$3,875.91

+0.38%

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,174.12
$110,174.12$110,174.12

-0.04%

Logo Solana

Solana

SOL

$186.46
$186.46$186.46

-0.90%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.5081
$2.5081$2.5081

-0.62%

Logo Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1,086.26
$1,086.26$1,086.26

+0.17%

Nově přidané

Nedávno zalistované kryptoměny, které jsou k dispozici pro obchodování

Logo Credia Layer

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Kite AI

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Audiera

Audiera

BEAT

$0.07683
$0.07683$0.07683

+53.66%

Logo WhisperFi

WhisperFi

WISP

$0.47388
$0.47388$0.47388

+2,269.40%

Nejvíce stoupající tokeny

Největší dnešní růsty kryptoměn

Logo WhisperFi

WhisperFi

WISP

$0.47388
$0.47388$0.47388

+2,269.40%

Logo AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.00244
$0.00244$0.00244

+103.33%

Logo FYNOR

FYNOR

FYNOR

$0.0038999
$0.0038999$0.0038999

+98.77%

Logo ORBIO

ORBIO

ORBIO

$0.0000812
$0.0000812$0.0000812

+62.40%

Logo Horizen

Horizen

ZEN

$20.002
$20.002$20.002

+55.48%