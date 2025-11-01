BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena REAL ESMATE by Virtuals je 0.00016406 USD. Sledujte aktualizace cen EMATE v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend EMATE.

REAL ESMATE by Virtuals Cena (EMATE)

Aktuální cena 1 EMATE na USD

$0.00016371
$0.00016371
+25.40%1D
Graf aktuální ceny REAL ESMATE by Virtuals (EMATE)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 19:01:47 (UTC+8)

Informace o ceně REAL ESMATE by Virtuals (EMATE) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.00012719
$ 0.00012719
Nejnižší za 24 h
$ 0.00017776
$ 0.00017776
Nejvyšší za 24 h

$ 0.00012719
$ 0.00012719

$ 0.00017776
$ 0.00017776

$ 0.00046377
$ 0.00046377

$ 0.00005247
$ 0.00005247

+0.13%

+23.50%

+16.51%

+16.51%

Cena REAL ESMATE by Virtuals (EMATE) v reálném čase je $0.00016406. Za posledních 24 hodin se EMATE obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00012719 do maxima $ 0.00017776, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena EMATE v historii je $ 0.00046377, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00005247.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena EMATE se za poslední hodinu změnila o +0.13%, za 24 hodin o +23.50% a za posledních 7 dní o +16.51%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu REAL ESMATE by Virtuals (EMATE)

$ 106.26K
$ 106.26K

--
--

$ 164.06K
$ 164.06K

647.69M
647.69M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0

Aktuální tržní kapitalizace REAL ESMATE by Virtuals je $ 106.26K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu EMATE je 647.69M, přičemž celková zásoba je 1000000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 164.06K.

Historie cen v USD pro REAL ESMATE by Virtuals (EMATE)

Během dnešního dne byla změna ceny REAL ESMATE by Virtuals na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny REAL ESMATE by Virtuals na USD  $ +0.0000451254.
Za posledních 60 dní byla změna ceny REAL ESMATE by Virtuals na USD  $ -0.0000229655.
Za posledních 90 dní byla změna ceny REAL ESMATE by Virtuals na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0+23.50%
30 dní$ +0.0000451254+27.51%
60 dní$ -0.0000229655-13.99%
90 dní$ 0--

Co je REAL ESMATE by Virtuals (EMATE)

Real Esmate is an AI-powered platform that helps real estate firms attract, qualify, and convert new buyers through a fully automated service. From the first click to the final appointment, every step is designed to streamline the customer journey and save time for the entire agency.

In a digital economy increasingly powered by autonomous agents, Real Esmate introduces a live and operational solution for AI-driven property lead generation. Currently serving real estate agencies and developers, Real Esmate transforms how firms discover, qualify, and convert leads by leveraging automation and personalisation at every step.

Real Esmate serves as the real estate vertical’s gateway into a future where autonomous AI agents can transact, evaluate, and collaborate across commercial workflows. Real Esmate is the first specialised deployment in what will become Real E-Mate, a fully decentralised agent ecosystem across multiple industires powered by $EMATE. When a prospect interacts with the chatbot, the system interprets their needs and immediately matches them with the right solution provider.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj REAL ESMATE by Virtuals (EMATE)

Předpověď ceny REAL ESMATE by Virtuals (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít REAL ESMATE by Virtuals (EMATE) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva REAL ESMATE by Virtuals (EMATE) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro REAL ESMATE by Virtuals.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny REAL ESMATE by Virtuals!

EMATE na místní měny

Tokenomika pro REAL ESMATE by Virtuals (EMATE)

Pochopení tokenomiky REAL ESMATE by Virtuals (EMATE) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu EMATE hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně REAL ESMATE by Virtuals (EMATE)

Jakou hodnotu má dnes REAL ESMATE by Virtuals (EMATE)?
Aktuální cena EMATE v USD je 0.00016406 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena EMATE v USD?
Aktuální cena EMATE v USD je $ 0.00016406. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace REAL ESMATE by Virtuals?
Tržní kapitalizace EMATE je $ 106.26K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem EMATE v oběhu?
Objem EMATE v oběhu je 647.69M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) EMATE?
EMATE dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.00046377 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) EMATE?
EMATE dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00005247 USD.
Jaký je objem obchodování EMATE?
Aktuální 24hodinový objem obchodování EMATE je -- USD.
Dosáhne EMATE letos vyšší ceny?
EMATE může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenEMATE, kde najdete podrobnější analýzu.
Důležité novinky z odvětví týkající se REAL ESMATE by Virtuals (EMATE)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

$110,191.17

$3,878.70

$0.02484

$186.31

$1.0004

$3,878.70

$110,191.17

$186.31

$2.5097

$1,088.51

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.10258

$0.01900

$0.00433

$0.0051373

$0.0046

$0.0000829

$20.284

