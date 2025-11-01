BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Real Asian Hours je 0.00001151 USD. Sledujte aktualizace cen CHINAWINS v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend CHINAWINS.

Více informací o CHINAWINS

Informace o ceně CHINAWINS

Co je to CHINAWINS

Oficiální webové stránky CHINAWINS

Tokenomika pro CHINAWINS

Předpověď cen CHINAWINS

Logo Real Asian Hours

Real Asian Hours Cena (CHINAWINS)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 CHINAWINS na USD

-0.80%1D
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací.
USD
Graf aktuální ceny Real Asian Hours (CHINAWINS)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 20:16:11 (UTC+8)

Informace o ceně Real Asian Hours (CHINAWINS) (USD)

24hodinová změna ceny:
Nejnižší za 24 h
Nejvyšší za 24 h

-0.87%

-4.01%

-4.01%

Cena Real Asian Hours (CHINAWINS) v reálném čase je $0.00001151. Za posledních 24 hodin se CHINAWINS obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00001146 do maxima $ 0.00001162, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena CHINAWINS v historii je $ 0.00199945, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.0000111.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena CHINAWINS se za poslední hodinu změnila o --, za 24 hodin o -0.87% a za posledních 7 dní o -4.01%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Real Asian Hours (CHINAWINS)

Aktuální tržní kapitalizace Real Asian Hours je $ 11.51K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu CHINAWINS je 999.87M, přičemž celková zásoba je 999860236.164572. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 11.51K.

Historie cen v USD pro Real Asian Hours (CHINAWINS)

Během dnešního dne byla změna ceny Real Asian Hours na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Real Asian Hours na USD  $ -0.0000023570.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Real Asian Hours na USD  $ -0.0000034735.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Real Asian Hours na USD  $ -0.000004307182239800444.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0-0.87%
30 dní$ -0.0000023570-20.47%
60 dní$ -0.0000034735-30.17%
90 dní$ -0.000004307182239800444-27.23%

Co je Real Asian Hours (CHINAWINS)

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj Real Asian Hours (CHINAWINS)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny Real Asian Hours (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Real Asian Hours (CHINAWINS) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Real Asian Hours (CHINAWINS) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Real Asian Hours.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Real Asian Hours!

CHINAWINS na místní měny

Tokenomika pro Real Asian Hours (CHINAWINS)

Pochopení tokenomiky Real Asian Hours (CHINAWINS) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu CHINAWINS hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Real Asian Hours (CHINAWINS)

Jakou hodnotu má dnes Real Asian Hours (CHINAWINS)?
Aktuální cena CHINAWINS v USD je 0.00001151 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena CHINAWINS v USD?
Aktuální cena CHINAWINS v USD je $ 0.00001151. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Real Asian Hours?
Tržní kapitalizace CHINAWINS je $ 11.51K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem CHINAWINS v oběhu?
Objem CHINAWINS v oběhu je 999.87M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) CHINAWINS?
CHINAWINS dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.00199945 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) CHINAWINS?
CHINAWINS dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.0000111 USD.
Jaký je objem obchodování CHINAWINS?
Aktuální 24hodinový objem obchodování CHINAWINS je -- USD.
Dosáhne CHINAWINS letos vyšší ceny?
CHINAWINS může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenCHINAWINS, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 20:16:11 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Real Asian Hours (CHINAWINS)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

