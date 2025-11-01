BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena ReachX Mainnet je 0.01547096 USD. Sledujte aktualizace cen RX v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend RX.

Více informací o RX

Informace o ceně RX

Co je to RX

Oficiální webové stránky RX

Tokenomika pro RX

Předpověď cen RX

Logo ReachX Mainnet

ReachX Mainnet Cena (RX)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 RX na USD

$0.01547096
$0.01547096
0.00%1D
mexc
USD
Graf aktuální ceny ReachX Mainnet (RX)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:24:48 (UTC+8)

Informace o ceně ReachX Mainnet (RX) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0
$ 0
Nejnižší za 24 h
$ 0
$ 0
Nejvyšší za 24 h

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

$ 0.02014509
$ 0.02014509

$ 0.01326584
$ 0.01326584

--

--

0.00%

0.00%

Cena ReachX Mainnet (RX) v reálném čase je $0.01547096. Za posledních 24 hodin se RX obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena RX v historii je $ 0.02014509, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.01326584.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena RX se za poslední hodinu změnila o --, za 24 hodin o -- a za posledních 7 dní o 0.00%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu ReachX Mainnet (RX)

$ 7.74M
$ 7.74M

--
--

$ 15.47M
$ 15.47M

500.00M
500.00M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0

Aktuální tržní kapitalizace ReachX Mainnet je $ 7.74M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu RX je 500.00M, přičemž celková zásoba je 1000000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 15.47M.

Historie cen v USD pro ReachX Mainnet (RX)

Během dnešního dne byla změna ceny ReachX Mainnet na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny ReachX Mainnet na USD  $ 0.0000000000.
Za posledních 60 dní byla změna ceny ReachX Mainnet na USD  $ 0.0000000000.
Za posledních 90 dní byla změna ceny ReachX Mainnet na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0--
30 dní$ 0.00000000000.00%
60 dní$ 0.00000000000.00%
90 dní$ 0--

Co je ReachX Mainnet (RX)

In the digital age—where information flows incessantly and access to influencers has become so easy it's nearly meaningless—genuine interaction effectiveness is under threat. Platforms like LinkedIn or X (formerly Twitter) allow unrestricted messaging, but this very openness has led to an inevitable consequence: rampant spam, low-value interactions, and growing fatigue for both senders and recipients.

The “Pay-to-Reach” model—paying for direct access—is emerging as a breakthrough solution to reconstruct the personal communication structure. Recently, this concept was revisited by Changpeng Zhao (CZ) in March 2025 in a strategic post, proposing the tokenization of reach instead of time. Rather than issuing tokens for “consulting hours”—a model that never really worked—CZ suggested a new approach where KOLs (Key Opinion Leaders) set their own price per message (e.g., 0.1 or 1 BNB), with the platform acting as a mediator: verifying, pricing, sharing revenue, and issuing refunds if no response is given.

This philosophy forms the foundation of ReachX—a Web3 platform redefining how we connect, engage, and create value from attention. With ReachX, senders must pay with RX tokens to message someone. In return, recipients are guaranteed a response or get their tokens refunded. All identities are verified through X (Twitter) accounts, and the process is transparently operated on blockchain.

ReachX expands the “Pay-to-Reach” model beyond messaging to include:

Scheduling in-depth consultations

ReachPass – Decentralized Messaging Access Package

Purchasing exclusive content

Integrating professional AI services

B2B collaborations

To optimize transaction speed and cost, ReachX will first launch on the Base network—offering fast infrastructure, low fees, and a Web3 user-friendly experience. After this initial phase, the platform will expand to Binance Smart Chain (BSC) and other networks to enhance cross-chain liquidity and accessibility.

Alongside identity verification via X (Twitter), ReachX will soon integrate verification through LinkedIn and other professional networks, aiming to broaden its ecosystem beyond crypto and support experts across diverse industries.

With ReachX, every conversation becomes a commitment, and attention is valued as a true asset—transparent, fair, and verifiable on blockchain.

Zdroj ReachX Mainnet (RX)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny ReachX Mainnet (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít ReachX Mainnet (RX) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva ReachX Mainnet (RX) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro ReachX Mainnet.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny ReachX Mainnet!

RX na místní měny

Tokenomika pro ReachX Mainnet (RX)

Pochopení tokenomiky ReachX Mainnet (RX) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu RX hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně ReachX Mainnet (RX)

Jakou hodnotu má dnes ReachX Mainnet (RX)?
Aktuální cena RX v USD je 0.01547096 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena RX v USD?
Aktuální cena RX v USD je $ 0.01547096. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace ReachX Mainnet?
Tržní kapitalizace RX je $ 7.74M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem RX v oběhu?
Objem RX v oběhu je 500.00M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) RX?
RX dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.02014509 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) RX?
RX dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.01326584 USD.
Jaký je objem obchodování RX?
Aktuální 24hodinový objem obchodování RX je -- USD.
Dosáhne RX letos vyšší ceny?
RX může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenRX, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:24:48 (UTC+8)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

$110,174.16

$3,875.53

$0.02373

$186.39

$1.0004

$3,875.53

$110,174.16

$186.39

$2.5079

$1,085.96

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.07714

$0.45430

$0.45430

$0.00244

$0.0038634

$0.0000810

$19.908

