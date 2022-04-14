Tokenomika pro Re7 WBTC Morpho Vault (RE7WBTC)

Tokenomika pro Re7 WBTC Morpho Vault (RE7WBTC)

Zjistěte klíčové informace o Re7 WBTC Morpho Vault (RE7WBTC), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o Re7 WBTC Morpho Vault (RE7WBTC)

The Re7 WBTC Morpho vault curated by Re7 Labs aims to provide an above-market WBTC yield by enabling leveraged-yield strategies and supporting high-yield WBTC markets. Morpho Vaults are curated lending vaults that can allocate deposits to any number of Morpho Markets. Each vault is customizable and has a different risk profile. Curators are independent, third-party risk experts who use their expertise to offer various Morpho Vaults.

Oficiální webové stránky:
https://app.morpho.org/vault

Re7 WBTC Morpho Vault (RE7WBTC): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Re7 WBTC Morpho Vault (RE7WBTC), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 4.66M
$ 4.66M$ 4.66M
Celkový objem:
$ 38.00
$ 38.00$ 38.00
Objem v oběhu:
$ 38.00
$ 38.00$ 38.00
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 4.66M
$ 4.66M$ 4.66M
Historické maximum:
$ 124,232
$ 124,232$ 124,232
Historické minimum:
$ 75,352
$ 75,352$ 75,352
Aktuální cena:
$ 122,234
$ 122,234$ 122,234

Tokenomika Re7 WBTC Morpho Vault (RE7WBTC): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Re7 WBTC Morpho Vault (RE7WBTC) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů RE7WBTC, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu RE7WBTC, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro RE7WBTC rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuRE7WBTC!

Předpověď ceny RE7WBTC

Chcete vědět, kam může RE7WBTC zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen RE7WBTC kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Proč byste měli zvolit MEXC?

MEXC je jednou z nejlepších kryptoměnových burz na světě, které důvěřují miliony uživatelů po celém světě. Ať už jste začátečník, nebo profesionál, MEXC je vaší nejjednodušší cesta ke kryptoměnám.

Více než 4,000 obchodovatelných párů na spotových a futures trzích
Nejrychlejší listingy tokenů mezi různými CEX
Nejlepší likvidita v celém odvětví
Nejnižší poplatky s nepřetržitým zákaznickým servisem
100%+ transparentnost ohledně rezerv tokenů pro prostředky uživatelů
Velmi nízké vstupní bariéry: nákupy kryptoměn už za pouhý 1 USDT
mc_how_why_title
Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.