Co je Raze Network (RAZE)

About Raze Network Raze Network is a cross-chain privacy protocol. It is built as a native privacy layer that can provide end-to-end anonymity for the entire DeFi stack. The Raze Network applies zkSNARKs to the Zether framework to build a second-layer decentralized anonymous module. The objective of Raze Network is to enable cross-chain privacy-preserving payment and trading systems while protecting the transparency of your assets and behaviors from surveillance.

