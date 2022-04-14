Tokenomika pro raiseme (RAISEME)

Tokenomika pro raiseme (RAISEME)

Zjistěte klíčové informace o raiseme (RAISEME), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o raiseme (RAISEME)

$RAISEME is the official memecoin of funraise — a Web3 platform connecting blockchain with real-world asset (RWA) investments.

While our main token $XFR is designed for long-term investors and real impact through gamified DeFi and RWA tokenization, we created $RAISEME as a light-hearted, speculative experiment for the degen community.

It’s 100% memecoin, launched on pump.fun with no utility, no roadmap — just fun.

Backed by an active community and linked to a broader investment ecosystem, $RAISEME gives us a playful way to onboard new users while staying true to our core purpose: raising capital and raising fun.

Oficiální webové stránky:
https://www.funraise.space/

raiseme (RAISEME): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro raiseme (RAISEME), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 8.71K
Celkový objem:
$ 997.99M
Objem v oběhu:
$ 997.99M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 8.71K
Historické maximum:
$ 0
Historické minimum:
$ 0
Aktuální cena:
$ 0
Tokenomika raiseme (RAISEME): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro raiseme (RAISEME) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů RAISEME, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu RAISEME, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro RAISEME rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuRAISEME!

Předpověď ceny RAISEME

Chcete vědět, kam může RAISEME zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen RAISEME kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.