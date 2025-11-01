BurzaDEX+
Koupit kryptoměnyTrhySpotFutures500XEarnUdálosti
Více
Blue Chip Blitz
Dnešní aktuální cena Raise The Colours je 0.00001276 USD. Sledujte aktualizace cen COLOURS v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend COLOURS.Dnešní aktuální cena Raise The Colours je 0.00001276 USD. Sledujte aktualizace cen COLOURS v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend COLOURS.

Více informací o COLOURS

Informace o ceně COLOURS

Co je to COLOURS

Oficiální webové stránky COLOURS

Tokenomika pro COLOURS

Předpověď cen COLOURS

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo Raise The Colours

Raise The Colours Cena (COLOURS)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 COLOURS na USD

--
----
-1.00%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny Raise The Colours (COLOURS)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 20:15:34 (UTC+8)

Informace o ceně Raise The Colours (COLOURS) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.00001262
$ 0.00001262$ 0.00001262
Nejnižší za 24 h
$ 0.00001292
$ 0.00001292$ 0.00001292
Nejvyšší za 24 h

$ 0.00001262
$ 0.00001262$ 0.00001262

$ 0.00001292
$ 0.00001292$ 0.00001292

$ 0.00013057
$ 0.00013057$ 0.00013057

$ 0.00000802
$ 0.00000802$ 0.00000802

+0.44%

-1.02%

+19.10%

+19.10%

Cena Raise The Colours (COLOURS) v reálném čase je $0.00001276. Za posledních 24 hodin se COLOURS obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00001262 do maxima $ 0.00001292, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena COLOURS v historii je $ 0.00013057, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00000802.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena COLOURS se za poslední hodinu změnila o +0.44%, za 24 hodin o -1.02% a za posledních 7 dní o +19.10%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Raise The Colours (COLOURS)

$ 12.75K
$ 12.75K$ 12.75K

--
----

$ 12.75K
$ 12.75K$ 12.75K

999.85M
999.85M 999.85M

999,846,228.7874129
999,846,228.7874129 999,846,228.7874129

Aktuální tržní kapitalizace Raise The Colours je $ 12.75K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu COLOURS je 999.85M, přičemž celková zásoba je 999846228.7874129. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 12.75K.

Historie cen v USD pro Raise The Colours (COLOURS)

Během dnešního dne byla změna ceny Raise The Colours na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Raise The Colours na USD  $ +0.0000012160.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Raise The Colours na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Raise The Colours na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0-1.02%
30 dní$ +0.0000012160+9.53%
60 dní$ 0--
90 dní$ 0--

Co je Raise The Colours (COLOURS)

$COLOURS is a meme coin tied to the 'Raise The Colours' movement, which leverages British flag symbolism and cultural identity themes. The narrative connects to Elon Musk's engagement with British flag-related content, positioning the token within broader online discussions about national pride. The movement reinterprets traditional symbolism through contemporary internet culture founder Andy Saxon.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj Raise The Colours (COLOURS)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny Raise The Colours (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Raise The Colours (COLOURS) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Raise The Colours (COLOURS) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Raise The Colours.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Raise The Colours!

COLOURS na místní měny

Tokenomika pro Raise The Colours (COLOURS)

Pochopení tokenomiky Raise The Colours (COLOURS) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu COLOURS hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Raise The Colours (COLOURS)

Jakou hodnotu má dnes Raise The Colours (COLOURS)?
Aktuální cena COLOURS v USD je 0.00001276 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena COLOURS v USD?
Aktuální cena COLOURS v USD je $ 0.00001276. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Raise The Colours?
Tržní kapitalizace COLOURS je $ 12.75K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem COLOURS v oběhu?
Objem COLOURS v oběhu je 999.85M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) COLOURS?
COLOURS dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.00013057 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) COLOURS?
COLOURS dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00000802 USD.
Jaký je objem obchodování COLOURS?
Aktuální 24hodinový objem obchodování COLOURS je -- USD.
Dosáhne COLOURS letos vyšší ceny?
COLOURS může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenCOLOURS, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 20:15:34 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Raise The Colours (COLOURS)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

NEJŽHAVĚJŠÍ

Aktuálně trendy kryptoměny, které získávají významnou pozornost trhu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,079.33
$110,079.33$110,079.33

-0.13%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,876.79
$3,876.79$3,876.79

+0.41%

Logo PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.02423
$0.02423$0.02423

-24.70%

Logo Solana

Solana

SOL

$186.39
$186.39$186.39

-0.94%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

NEJVĚTŠÍ objem

Kryptoměny s nejvyšším objemem obchodování

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,876.79
$3,876.79$3,876.79

+0.41%

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,079.33
$110,079.33$110,079.33

-0.13%

Logo Solana

Solana

SOL

$186.39
$186.39$186.39

-0.94%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.5018
$2.5018$2.5018

-0.87%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

Nově přidané

Nedávno zalistované kryptoměny, které jsou k dispozici pro obchodování

Logo Credia Layer

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Kite AI

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Audiera

Audiera

BEAT

$0.09496
$0.09496$0.09496

+89.92%

Logo WhisperFi

WhisperFi

WISP

$0.01911
$0.01911$0.01911

-4.45%

Nejvíce stoupající tokeny

Největší dnešní růsty kryptoměn

Logo AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.00760
$0.00760$0.00760

+533.33%

Logo FYNOR

FYNOR

FYNOR

$0.0069804
$0.0069804$0.0069804

+255.77%

Logo HODL

HODL

HODL

$0.0042
$0.0042$0.0042

+68.00%

Logo ORBIO

ORBIO

ORBIO

$0.0000829
$0.0000829$0.0000829

+65.80%

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000326
$0.000326$0.000326

+63.00%