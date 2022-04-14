Tokenomika pro Rainmaker Games (RAIN)

Tokenomika pro Rainmaker Games (RAIN)

Zjistěte klíčové informace o Rainmaker Games (RAIN), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Rainmaker Games (RAIN)

We are the portal to the P2E world that allows everyone a chance to play, earn, learn, and connect like never before. Gamers of all levels will get to seamlessly switch between games, train & learn, manage earnings, chat, and get Guild Verified- all within one data-driven platform.

We are building the largest global player platform and in turn, the largest P2E data powerhouse. We will become a central hub and launchpad for games, plus an invaluable data source for guilds to build better data-backed teams - truly becoming a home for the world of play-to-earn games.

GAMERS The free platform for gamers to play hundreds of P2E games.

GAMES The data driven launchpad for games and token drops

GUILDS The premiere guild verification tool for guilds to find players.

Oficiální webové stránky:
https://rmg.io/

Rainmaker Games (RAIN): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Rainmaker Games (RAIN), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 10.29K
Celkový objem:
$ 1.00B
Objem v oběhu:
$ 444.47M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 23.14K
Historické maximum:
$ 1.37
Historické minimum:
$ 0
Aktuální cena:
$ 0
Tokenomika Rainmaker Games (RAIN): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Rainmaker Games (RAIN) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů RAIN, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu RAIN, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro RAIN rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuRAIN!

