Zjistěte klíčové informace o Raini Studios Token (RST), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Raini Studios Token (RST)

Raini Studios is a full-service, web3-native game studio - $RST is the token that underpins all of its web3 offerings.

Raini: The Lords of Light (RTLOL) is Raini Studios' flagship title - an immersive play and earn trading card game that blends fantasy with the cryptoverse.

With gameplay that can be described as a mix of Hearthstone, Magic: The Gathering, and Yu-Gi-Oh, The Lords of Light is easy to play, but difficult to master.

Oficiální webové stránky:
https://www.raini.io/

Raini Studios Token (RST): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Raini Studios Token (RST), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 1.60M
$ 1.60M$ 1.60M
Celkový objem:
$ 919.28M
$ 919.28M$ 919.28M
Objem v oběhu:
$ 565.02M
$ 565.02M$ 565.02M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 2.61M
$ 2.61M$ 2.61M
Historické maximum:
$ 0.13423
$ 0.13423$ 0.13423
Historické minimum:
$ 0.00114437
$ 0.00114437$ 0.00114437
Aktuální cena:
$ 0.00283337
$ 0.00283337$ 0.00283337

Tokenomika Raini Studios Token (RST): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Raini Studios Token (RST) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů RST, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu RST, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro RST rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuRST!

Předpověď ceny RST

Chcete vědět, kam může RST zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen RST kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Proč byste měli zvolit MEXC?

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.