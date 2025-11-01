BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena RabbitX je 0.00077405 USD. Sledujte aktualizace cen RBX v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend RBX.

Více informací o RBX

Informace o ceně RBX

Co je to RBX

Bílá kniha pro RBX

Oficiální webové stránky RBX

Tokenomika pro RBX

Předpověď cen RBX

Logo RabbitX

RabbitX Cena (RBX)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 RBX na USD

$0.00077405
0.00%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny RabbitX (RBX)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 18:05:51 (UTC+8)

Informace o ceně RabbitX (RBX) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0
Nejnižší za 24 h
$ 0
Nejvyšší za 24 h

$ 0
$ 0
$ 0.300034
$ 0.00009996
--

--

-20.22%

-20.22%

Cena RabbitX (RBX) v reálném čase je $0.00077405. Za posledních 24 hodin se RBX obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena RBX v historii je $ 0.300034, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00009996.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena RBX se za poslední hodinu změnila o --, za 24 hodin o -- a za posledních 7 dní o -20.22%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu RabbitX (RBX)

$ 464.34K
--
$ 774.05K
599.88M
1,000,000,000.0
Aktuální tržní kapitalizace RabbitX je $ 464.34K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu RBX je 599.88M, přičemž celková zásoba je 1000000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 774.05K.

Historie cen v USD pro RabbitX (RBX)

Během dnešního dne byla změna ceny RabbitX na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny RabbitX na USD  $ +0.0001618008.
Za posledních 60 dní byla změna ceny RabbitX na USD  $ +0.0008024086.
Za posledních 90 dní byla změna ceny RabbitX na USD  $ +0.0003541242851548929.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0--
30 dní$ +0.0001618008+20.90%
60 dní$ +0.0008024086+103.66%
90 dní$ +0.0003541242851548929+84.33%

Co je RabbitX (RBX)

What is the project about? RabbitX is a global permissionless perpetuals exchange powered by Starknet. RabbitX is building the most secure and liquid global derivatives network, giving you 24/7 access to global markets anywhere in the world.

What makes your project unique? The first decentralised perpetuals project to launch with Starknet. Our state-of-the-art platform built using a hybrid architecture, is optimized to deliver unparalleled speed and security for our traders. With deep orderbook liquidity, zero gas fees, and up to 50x leverage, RabbitX is the best derivatives DEX to trade on.

History of your project. Started initially as Strips finance in 2021, pivoted to RabbitX in May 2022. Launched testnet in Jan 2023, and launched mainnet in Feb 2023.

What’s next for your project? Our roadmap includes:

  • launching multiple asset classes perpetuals (FX, commodities, interest rates)
  • proof of real-time solvency
  • staking
  • trader rewards
  • options orderbook
  • multi-asset collateral
  • decentralised sequencer
  • layer 3 zk-rollup orderbook

link to our roadmap: https://landing.rabbitx.io/roadmap

What can your token be used for?

  • token will be used in the future for staking and rewards boost

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě.

Předpověď ceny RabbitX (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít RabbitX (RBX) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva RabbitX (RBX) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro RabbitX.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny RabbitX!

RBX na místní měny

Tokenomika pro RabbitX (RBX)

Pochopení tokenomiky RabbitX (RBX) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu RBX hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně RabbitX (RBX)

Jakou hodnotu má dnes RabbitX (RBX)?
Aktuální cena RBX v USD je 0.00077405 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena RBX v USD?
Aktuální cena RBX v USD je $ 0.00077405. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace RabbitX?
Tržní kapitalizace RBX je $ 464.34K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem RBX v oběhu?
Objem RBX v oběhu je 599.88M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) RBX?
RBX dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.300034 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) RBX?
RBX dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00009996 USD.
Jaký je objem obchodování RBX?
Aktuální 24hodinový objem obchodování RBX je -- USD.
Dosáhne RBX letos vyšší ceny?
RBX může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenRBX, kde najdete podrobnější analýzu.
Důležité novinky z odvětví týkající se RabbitX (RBX)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

