Tokenomika pro Rabbi Schlomo by Virtuals (SHEKEL)

Zjistěte klíčové informace o Rabbi Schlomo by Virtuals (SHEKEL), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o Rabbi Schlomo by Virtuals (SHEKEL)

Ai Investment Fund Launchpad. Combining Ai and DeFi, users can launch permissionless fully customizable Investment Funds either human managed or fully managed by Ai. Choose from one of the in-house Ai fund managers or whitelist your favorite Ai agent to manage your Investment Fund. Profit sharing and fee sharing for fund creators. Stakers also earn a share of profits and fees from every fund as rewards.

Oficiální webové stránky:
https://koshercapital.net
Bílá kniha:
https://koshercapital.net/whitepaper

Rabbi Schlomo by Virtuals (SHEKEL): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Rabbi Schlomo by Virtuals (SHEKEL), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 4.21M
$ 4.21M
Celkový objem:
$ 1.00B
$ 1.00B
Objem v oběhu:
$ 1.00B
$ 1.00B
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 4.21M
$ 4.21M
Historické maximum:
$ 0.01170129
$ 0.01170129
Historické minimum:
$ 0
$ 0
Aktuální cena:
$ 0.00421412
$ 0.00421412

Tokenomika Rabbi Schlomo by Virtuals (SHEKEL): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Rabbi Schlomo by Virtuals (SHEKEL) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů SHEKEL, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu SHEKEL, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro SHEKEL rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuSHEKEL!

Předpověď ceny SHEKEL

Chcete vědět, kam může SHEKEL zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen SHEKEL kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.