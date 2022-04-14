Tokenomika pro Quicksilver (QCK)

Tokenomika pro Quicksilver (QCK)

Zjistěte klíčové informace o Quicksilver (QCK), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Quicksilver (QCK)

Quicksilver is a permissionless, sovereign Cosmos SDK zone providing liquid staking for the entire Cosmos Ecosystem. Through Quicksilver, users are issued a voucher, qASSET, representative of their staked asset, which can then be used in DeFi protocols. Quicksilver can scale seamlessly to any IBC-connected chain, and users participating in the protocol can delegate to any validator of their choosing, as well as retain their voting rights through the protocol’s Governance by Proxy feature. QCK is the native token of Quicksilver, which will be used for securing the network through staking, paying transaction fees for the Quicksilver zone, and participating in governance. The QCK token will also accrue rewards from the Staking Rewards fees collected by the protocol.

Oficiální webové stránky:
https://quicksilver.zone

Quicksilver (QCK): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Quicksilver (QCK), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 335.37K
$ 335.37K
Celkový objem:
$ 293.23M
$ 293.23M
Objem v oběhu:
$ 139.10M
$ 139.10M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 706.96K
$ 706.96K
Historické maximum:
$ 0.544806
$ 0.544806
Historické minimum:
$ 0
$ 0
Aktuální cena:
$ 0.00241096
$ 0.00241096

Tokenomika Quicksilver (QCK): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Quicksilver (QCK) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů QCK, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu QCK, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro QCK rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuQCK!

Předpověď ceny QCK

Chcete vědět, kam může QCK zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen QCK kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

