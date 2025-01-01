Tokenomika pro QUEEN POOIE (QUEEN2)
Informace o QUEEN POOIE (QUEEN2)
Queen Pooie’s mission is to provide a fun, community-centric cryptocurrency ecosystem on Pulsechain, building upon advanced token mechanics derived from UFO and pTGC both of which are premiers store of value with premier store of value tokenomics. We seek to foster a thriving, light-hearted, yet profitable environment for our holders. Tokenomics Queen Pooie’s tokenomics are influenced by the core principles of our Alien technology via UFO and pTGC both of which represent premiers store of value tokens. Designed to create sustainable value for holders, the Queen Pooie tokenomics emphasizes deflationary mechanisms, liquidity stability, reflection and rewards through technical distribution.
QUEEN POOIE (QUEEN2): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro QUEEN POOIE (QUEEN2), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika QUEEN POOIE (QUEEN2): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro QUEEN POOIE (QUEEN2) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů QUEEN2, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu QUEEN2, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.