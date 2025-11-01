BurzaDEX+
Koupit kryptoměnyTrhySpotFutures500XEarnUdálosti
Více
Blue Chip Blitz
Dnešní aktuální cena Quak Coin je 0 USD. Sledujte aktualizace cen QUAK v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend QUAK.Dnešní aktuální cena Quak Coin je 0 USD. Sledujte aktualizace cen QUAK v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend QUAK.

Více informací o QUAK

Informace o ceně QUAK

Co je to QUAK

Oficiální webové stránky QUAK

Tokenomika pro QUAK

Předpověď cen QUAK

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo Quak Coin

Quak Coin Cena (QUAK)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 QUAK na USD

--
----
0.00%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny Quak Coin (QUAK)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 20:14:51 (UTC+8)

Informace o ceně Quak Coin (QUAK) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0
$ 0$ 0
Nejnižší za 24 h
$ 0
$ 0$ 0
Nejvyšší za 24 h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-3.29%

-3.29%

Cena Quak Coin (QUAK) v reálném čase je --. Za posledních 24 hodin se QUAK obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena QUAK v historii je $ 0, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena QUAK se za poslední hodinu změnila o --, za 24 hodin o -- a za posledních 7 dní o -3.29%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Quak Coin (QUAK)

$ 7.23K
$ 7.23K$ 7.23K

--
----

$ 7.23K
$ 7.23K$ 7.23K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Aktuální tržní kapitalizace Quak Coin je $ 7.23K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu QUAK je 1.00B, přičemž celková zásoba je 1000000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 7.23K.

Historie cen v USD pro Quak Coin (QUAK)

Během dnešního dne byla změna ceny Quak Coin na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Quak Coin na USD  $ 0.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Quak Coin na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Quak Coin na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0--
30 dní$ 0-0.08%
60 dní$ 0+17.01%
90 dní$ 0--

Co je Quak Coin (QUAK)

The cute yellow duck wearing sandals " Quak Quak Quak ". Quak Coin Launch on four.meme

This is a completely real duck, it’s my son’s duck. And it’s wearing duck slippers.

Build for the community 💛

I want to create this for my son; he gave me the idea for Quak—a cute duck wearing adorable slippers.

And I believe $Quak will go even further. Every day, I will tirelessly strive to connect more and build it stronger.

I will build this community to be beneficial in the BSC meme ecosystem, and it will bring a lot of happiness to many struggling families in the future.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj Quak Coin (QUAK)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny Quak Coin (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Quak Coin (QUAK) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Quak Coin (QUAK) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Quak Coin.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Quak Coin!

QUAK na místní měny

Tokenomika pro Quak Coin (QUAK)

Pochopení tokenomiky Quak Coin (QUAK) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu QUAK hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Quak Coin (QUAK)

Jakou hodnotu má dnes Quak Coin (QUAK)?
Aktuální cena QUAK v USD je 0 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena QUAK v USD?
Aktuální cena QUAK v USD je $ 0. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Quak Coin?
Tržní kapitalizace QUAK je $ 7.23K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem QUAK v oběhu?
Objem QUAK v oběhu je 1.00B USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) QUAK?
QUAK dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) QUAK?
QUAK dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0 USD.
Jaký je objem obchodování QUAK?
Aktuální 24hodinový objem obchodování QUAK je -- USD.
Dosáhne QUAK letos vyšší ceny?
QUAK může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenQUAK, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 20:14:51 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Quak Coin (QUAK)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

NEJŽHAVĚJŠÍ

Aktuálně trendy kryptoměny, které získávají významnou pozornost trhu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,100.00
$110,100.00$110,100.00

-0.11%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,877.01
$3,877.01$3,877.01

+0.41%

Logo PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.02422
$0.02422$0.02422

-24.73%

Logo Solana

Solana

SOL

$186.51
$186.51$186.51

-0.87%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

NEJVĚTŠÍ objem

Kryptoměny s nejvyšším objemem obchodování

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,877.01
$3,877.01$3,877.01

+0.41%

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,100.00
$110,100.00$110,100.00

-0.11%

Logo Solana

Solana

SOL

$186.51
$186.51$186.51

-0.87%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.5024
$2.5024$2.5024

-0.85%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

Nově přidané

Nedávno zalistované kryptoměny, které jsou k dispozici pro obchodování

Logo Credia Layer

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Kite AI

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Audiera

Audiera

BEAT

$0.09362
$0.09362$0.09362

+87.24%

Logo WhisperFi

WhisperFi

WISP

$0.01980
$0.01980$0.01980

-1.00%

Nejvíce stoupající tokeny

Největší dnešní růsty kryptoměn

Logo AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.00680
$0.00680$0.00680

+466.66%

Logo FYNOR

FYNOR

FYNOR

$0.0065000
$0.0065000$0.0065000

+231.29%

Logo ORBIO

ORBIO

ORBIO

$0.0000826
$0.0000826$0.0000826

+65.20%

Logo HODL

HODL

HODL

$0.0042
$0.0042$0.0042

+68.00%

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000327
$0.000327$0.000327

+63.50%