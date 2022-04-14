Tokenomika pro Qtoken (QTO)
Informace o Qtoken (QTO)
Qoneqt is the first verified social community platform utilizing web 3.0. They are one of the pioneers in surface web and Social Tokens. Qoneqt intends to bring autheticity in communication between communities and individuals online with real faces. No fake profiles or bots allowed on the platform. Qoneqt is a social community platform which allows only verified users on the platform. Smart Contracts on platform audited by Quillhash Team and have applied for ISO certification.
Qtoken (QTO): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Qtoken (QTO), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika Qtoken (QTO): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro Qtoken (QTO) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů QTO, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu QTO, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro QTO rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuQTO!
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.