Tokenomika pro Qrkita (QRT)
Informace o Qrkita (QRT)
Qrkita Is Intended To facilitate Non-Cash Transactions, Encourage Financial Inclusion, Promote MSMEs, So That In The End It Can Encourage Economic Growth. All Merchant Can Make Transactions Using QR Not Only Wholesalers But Also Small Traders Such As Meatball Sellers, Vegetable Sellers And Others Throughout Indonesia. And Finally, Our Initial Token Offering / ITO Crowfunding Platform Based On Existing Project As A Bridge Between Fiat And Crypto Community All Around The World.
Qrkita (QRT): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Qrkita (QRT), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika Qrkita (QRT): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro Qrkita (QRT) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů QRT, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu QRT, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro QRT rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuQRT!
Předpověď ceny QRT
Chcete vědět, kam může QRT zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen QRT kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.
Proč byste měli zvolit MEXC?
MEXC je jednou z nejlepších kryptoměnových burz na světě, které důvěřují miliony uživatelů po celém světě. Ať už jste začátečník, nebo profesionál, MEXC je vaší nejjednodušší cesta ke kryptoměnám.
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.