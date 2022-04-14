Tokenomika pro QMind (QMIND)
Informace o QMind (QMIND)
QMind is the next-generation platform where Quantum-inspired AI meets the blockchain revolution. It leverages advanced artificial intelligence and quantum principles to deliver cutting-edge predictive analytics, personalized DeFi tools, and interactive AI-driven assistance for crypto enthusiasts and traders.
QMind’s mission is to redefine decision-making in DeFi by combining the probabilistic power of quantum-inspired models with the intelligence of AI. By unlocking the hidden patterns in blockchain data, QMind empowers users with the tools to make smarter, faster, and more informed financial decisions.
QMind (QMIND): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro QMind (QMIND), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika QMind (QMIND): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro QMind (QMIND) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů QMIND, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu QMIND, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.