Purpose is a token built on the ERC-20 Token Standard that allows people to contribute to its altruistic objectives by holding it. Its primary feature is its ability to generate a second token called DUBI (Decentralized Universal Basic Income) that is supported by a large community of activists as well as an independent group of volunteer developers who work together towards increasing DUBI’s value, in preparation for eventually gradually distributing it among the world’s population. Distribution is to be facilitated on-chain with an allowance contract that grants each individual DUBI at a rate that can be set to equal that of the DUBI output of 1 to 100 Purpose, a process that also incorporates optional automated taxation for government compliance.
Purpose (PRPS): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Purpose (PRPS), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika Purpose (PRPS): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro Purpose (PRPS) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů PRPS, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu PRPS, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro PRPS rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuPRPS!
Předpověď ceny PRPS
Chcete vědět, kam může PRPS zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen PRPS kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.
