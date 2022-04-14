Tokenomika pro Pure Unadulterated Bliss (PUB)

Zjistěte klíčové informace o Pure Unadulterated Bliss (PUB), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Pure Unadulterated Bliss (PUB)

$Pub is the facial expression one expresses when experiencing pure unadulterated bliss.

It derives from 2chan from the early 2000's based on a character in a japanese manga.

$Pub originated from the popular catchphrase meme “Yaranaika?” (Japanese: やらないか?), which translates to "Shall we do it?" This phrase comes from the opening dialogue of Kuso Miso Technique, a Geikomi manga drawn by Yamakawa Junichi. ​ ​​First published in 1987, Kuso Miso Technique appeared in the second issue of Barakomi, a Japanese gay-interest magazine. Subsequently, the manga evolved into a full-blown internet meme on sites like NND and 2channel, using the faces of the characters in the scene and repurposing and recontextualizing the drawing.

Oficiální webové stránky:
https://www.pubtoken.xyz

Pure Unadulterated Bliss (PUB): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Pure Unadulterated Bliss (PUB), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 59.29K
$ 59.29K$ 59.29K
Celkový objem:
$ 999.85M
$ 999.85M$ 999.85M
Objem v oběhu:
$ 999.85M
$ 999.85M$ 999.85M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 59.29K
$ 59.29K$ 59.29K
Historické maximum:
$ 0
$ 0$ 0
Historické minimum:
$ 0
$ 0$ 0
Aktuální cena:
$ 0
$ 0$ 0

Tokenomika Pure Unadulterated Bliss (PUB): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Pure Unadulterated Bliss (PUB) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů PUB, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu PUB, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro PUB rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuPUB!

Předpověď ceny PUB

Chcete vědět, kam může PUB zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen PUB kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.