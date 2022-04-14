Tokenomika pro Pupnance (PUPX)
Informace o Pupnance (PUPX)
PupNance is a community-based memecoin on Binance Smart Chain that embodies the spirit of a street puppy—clever, resourceful, and determined to change its situation without any outside help. PupNance aims to reward the entire community, not just select influencers. Through our referral earning program, all members who dedicate their time promoting PupNance can earn rewards, contributing to the growth and success of our beloved coin.
Pupnance (PUPX): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Pupnance (PUPX), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika Pupnance (PUPX): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro Pupnance (PUPX) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů PUPX, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu PUPX, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro PUPX rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenu
Předpověď ceny PUPX
Naše stránka s předpověďmi cen PUPX kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.