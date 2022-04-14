Tokenomika pro Pundi X PURSE (PURSE)

Zjistěte klíčové informace o Pundi X PURSE (PURSE), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Pundi X PURSE (PURSE)

$PURSE, the Pundi X reward token, is now available on both BEP20 and Pundi X Chain. The purpose of the token is to incentivize XPOS usage, expand Pundi X Chain’s ecosystem and increase $PUNDIX value through rewards, gamification (lucky draw / lottery), discount vouchers and redemption for NFTs and other tokens.

$PURSE can be sent between Pundi X Chain and Binance Smart Chain. There’s no pre-minted tokens or allocation in any form for the team. All initial supply goes to $PUNDIX holders and for absorbing $NPXSXEM tokens, thus sunsetting our support for $NPXSXEM.

Oficiální webové stránky:
https://purse.land/

Pundi X PURSE (PURSE): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Pundi X PURSE (PURSE), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 1.05M
Celkový objem:
$ 52.35B
Objem v oběhu:
$ 27.46B
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 2.00M
Historické maximum:
$ 0.00990304
Historické minimum:
$ 0
Aktuální cena:
$ 0
Tokenomika Pundi X PURSE (PURSE): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Pundi X PURSE (PURSE) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů PURSE, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu PURSE, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro PURSE rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuPURSE!

Předpověď ceny PURSE

Chcete vědět, kam může PURSE zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen PURSE kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

