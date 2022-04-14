Tokenomika pro Pumphotel (PH)

Tokenomika pro Pumphotel (PH)

Zjistěte klíčové informace o Pumphotel (PH), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Pumphotel (PH)

PumpHotel is a pixel metaverse built on Solana where users can create and own rooms, flex NFTs, trade tokens, and vibe with CT. It’s the first true on-chain social game—imagine Habbo Hotel colliding with DeFi. Cult vibes, tokens, rooms, status, and flex culture all live here. Customize your space, build clout, meet frens, and show off your digital identity in style.

Oficiální webové stránky:
https://pumphotel.fun/

Pumphotel (PH): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Pumphotel (PH), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 7.91K
Celkový objem:
$ 969.56M
Objem v oběhu:
$ 969.56M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 7.91K
Historické maximum:
$ 0.00004799
Historické minimum:
$ 0.00000683
Aktuální cena:
$ 0
Tokenomika Pumphotel (PH): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Pumphotel (PH) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů PH, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu PH, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro PH rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuPH!

Předpověď ceny PH

Chcete vědět, kam může PH zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen PH kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.