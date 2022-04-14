Tokenomika pro PUCCA ($PUCCA)
$PUCCA is a meme coin like no other, officially endorsed by the IP owner of the globally iconic Pucca character. This token brings the beloved charm of Pucca into the vibrant world of Web3, fusing cultural nostalgia with blockchain-powered innovation. Designed to captivate a global audience, $PUCCA combines the lighthearted energy of meme coins with the storytelling magic of Pucca's adventures. Backed by a thriving community of fans and crypto enthusiasts, $PUCCA is more than just a token—it's a movement where creativity, culture, and community intersect in the evolving digital landscape.
PUCCA ($PUCCA): tokenomika a analýza cen
Tokenomika PUCCA ($PUCCA): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro PUCCA ($PUCCA) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů $PUCCA, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu $PUCCA, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.