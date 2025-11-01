BurzaDEX+
Koupit kryptoměnyTrhySpotFutures500XEarnUdálosti
Více
Blue Chip Blitz
Dnešní aktuální cena Pubhouse Dominance Index je 0 USD. Sledujte aktualizace cen PUB v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend PUB.Dnešní aktuální cena Pubhouse Dominance Index je 0 USD. Sledujte aktualizace cen PUB v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend PUB.

Více informací o PUB

Informace o ceně PUB

Co je to PUB

Oficiální webové stránky PUB

Tokenomika pro PUB

Předpověď cen PUB

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo Pubhouse Dominance Index

Pubhouse Dominance Index Cena (PUB)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 PUB na USD

$0.00092708
$0.00092708$0.00092708
+40.70%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny Pubhouse Dominance Index (PUB)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 19:00:52 (UTC+8)

Informace o ceně Pubhouse Dominance Index (PUB) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0
$ 0$ 0
Nejnižší za 24 h
$ 0.00123914
$ 0.00123914$ 0.00123914
Nejvyšší za 24 h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00123914
$ 0.00123914$ 0.00123914

$ 0.00208552
$ 0.00208552$ 0.00208552

$ 0
$ 0$ 0

+2.27%

+40.70%

+79.74%

+79.74%

Cena Pubhouse Dominance Index (PUB) v reálném čase je --. Za posledních 24 hodin se PUB obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0.00123914, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena PUB v historii je $ 0.00208552, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena PUB se za poslední hodinu změnila o +2.27%, za 24 hodin o +40.70% a za posledních 7 dní o +79.74%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Pubhouse Dominance Index (PUB)

$ 904.59K
$ 904.59K$ 904.59K

--
----

$ 904.59K
$ 904.59K$ 904.59K

975.63M
975.63M 975.63M

975,627,634.2842636
975,627,634.2842636 975,627,634.2842636

Aktuální tržní kapitalizace Pubhouse Dominance Index je $ 904.59K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu PUB je 975.63M, přičemž celková zásoba je 975627634.2842636. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 904.59K.

Historie cen v USD pro Pubhouse Dominance Index (PUB)

Během dnešního dne byla změna ceny Pubhouse Dominance Index na USD  $ +0.00026818.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Pubhouse Dominance Index na USD  $ 0.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Pubhouse Dominance Index na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Pubhouse Dominance Index na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ +0.00026818+40.70%
30 dní$ 0+87.07%
60 dní$ 0+191.02%
90 dní$ 0--

Co je Pubhouse Dominance Index (PUB)

Pubhouse is a prediction token market platform where you can create and trade any belief or prediction.

🎯 Create Prediction Tokens

Input any belief or prediction - no forms, tickers, or supply decisions needed
If no similar market exists, create the generated market with a single click
Use article links or Polymarket links to auto-generate new markets
Earn 20% of all trading fees as the market creator

💰 Trade Like Memecoins

Each market has 1 billion tokens deployed to a Uniswap V4 pool
Trade based on attention and belief in predictions
No formal resolution - markets live on attention and speculation
Discover existing markets if your idea already exists

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj Pubhouse Dominance Index (PUB)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny Pubhouse Dominance Index (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Pubhouse Dominance Index (PUB) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Pubhouse Dominance Index (PUB) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Pubhouse Dominance Index.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Pubhouse Dominance Index!

PUB na místní měny

Tokenomika pro Pubhouse Dominance Index (PUB)

Pochopení tokenomiky Pubhouse Dominance Index (PUB) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu PUB hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Pubhouse Dominance Index (PUB)

Jakou hodnotu má dnes Pubhouse Dominance Index (PUB)?
Aktuální cena PUB v USD je 0 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena PUB v USD?
Aktuální cena PUB v USD je $ 0. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Pubhouse Dominance Index?
Tržní kapitalizace PUB je $ 904.59K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem PUB v oběhu?
Objem PUB v oběhu je 975.63M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) PUB?
PUB dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.00208552 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) PUB?
PUB dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0 USD.
Jaký je objem obchodování PUB?
Aktuální 24hodinový objem obchodování PUB je -- USD.
Dosáhne PUB letos vyšší ceny?
PUB může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenPUB, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 19:00:52 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Pubhouse Dominance Index (PUB)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

NEJŽHAVĚJŠÍ

Aktuálně trendy kryptoměny, které získávají významnou pozornost trhu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,167.35
$110,167.35$110,167.35

-0.05%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,877.93
$3,877.93$3,877.93

+0.44%

Logo PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.02479
$0.02479$0.02479

-22.96%

Logo Solana

Solana

SOL

$186.25
$186.25$186.25

-1.01%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

NEJVĚTŠÍ objem

Kryptoměny s nejvyšším objemem obchodování

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,877.93
$3,877.93$3,877.93

+0.44%

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,167.35
$110,167.35$110,167.35

-0.05%

Logo Solana

Solana

SOL

$186.25
$186.25$186.25

-1.01%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.5098
$2.5098$2.5098

-0.56%

Logo Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1,088.41
$1,088.41$1,088.41

+0.37%

Nově přidané

Nedávno zalistované kryptoměny, které jsou k dispozici pro obchodování

Logo Credia Layer

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Kite AI

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Audiera

Audiera

BEAT

$0.10023
$0.10023$0.10023

+100.46%

Logo WhisperFi

WhisperFi

WISP

$0.01900
$0.01900$0.01900

-5.00%

Nejvíce stoupající tokeny

Největší dnešní růsty kryptoměn

Logo AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.00448
$0.00448$0.00448

+273.33%

Logo FYNOR

FYNOR

FYNOR

$0.0048400
$0.0048400$0.0048400

+146.68%

Logo HODL

HODL

HODL

$0.0045
$0.0045$0.0045

+80.00%

Logo ORBIO

ORBIO

ORBIO

$0.0000829
$0.0000829$0.0000829

+65.80%

Logo Horizen

Horizen

ZEN

$20.371
$20.371$20.371

+58.35%