Tokenomika pro PssyMonstr (PSSYMONSTR)

Zjistěte klíčové informace o PssyMonstr (PSSYMONSTR), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o PssyMonstr (PSSYMONSTR)

Paired with Solana With ZERO tax, a RENOUNCED contract, and BURNED liquidity, We're not just scratching the surface; we're tearing into the very fabric of what a meme coin can be. $PssyMonstr is the answer to the call of the wild for something more – a token with nine lives, promising trust, transparency, and a tight-knit community. Forget the dog days. Why settle for barks when you can have the purrs? $PssyMonstr isn't just another entry in the meme coin saga; it's a revolution. We are a brand that started in 2018 with founder Justin Gilmore , with a vision to not only help Fight Against Sex Trafficking ,Child Trafficking & Drug abuse ! Now in 2024 to build a legendary brand on the Blockchain with high end clothing ,Nfts ,Metaverse that is playable on Xbox & PlayStation ,With Upcoming BTM utility so you can cash in and out of $PssyMonstr right at your local convenient stores !!

Oficiální webové stránky:
https://pssymonstr.io/
Bílá kniha:
https://medium.com/@solanamonstr/pussy-monster-white-paper-4530bb41c496

PssyMonstr (PSSYMONSTR): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro PssyMonstr (PSSYMONSTR), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 12.15K
$ 12.15K
Celkový objem:
$ 998.89M
$ 998.89M
Objem v oběhu:
$ 998.89M
$ 998.89M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 12.15K
$ 12.15K
Historické maximum:
$ 0.00318375
$ 0.00318375
Historické minimum:
$ 0
$ 0
Aktuální cena:
$ 0
$ 0

Tokenomika PssyMonstr (PSSYMONSTR): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro PssyMonstr (PSSYMONSTR) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů PSSYMONSTR, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu PSSYMONSTR, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro PSSYMONSTR rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuPSSYMONSTR!

Předpověď ceny PSSYMONSTR

Chcete vědět, kam může PSSYMONSTR zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen PSSYMONSTR kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.