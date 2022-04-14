Tokenomika pro PssyMonstr (PSSYMONSTR)
Informace o PssyMonstr (PSSYMONSTR)
Paired with Solana With ZERO tax, a RENOUNCED contract, and BURNED liquidity, We're not just scratching the surface; we're tearing into the very fabric of what a meme coin can be. $PssyMonstr is the answer to the call of the wild for something more – a token with nine lives, promising trust, transparency, and a tight-knit community. Forget the dog days. Why settle for barks when you can have the purrs? $PssyMonstr isn't just another entry in the meme coin saga; it's a revolution. We are a brand that started in 2018 with founder Justin Gilmore , with a vision to not only help Fight Against Sex Trafficking ,Child Trafficking & Drug abuse ! Now in 2024 to build a legendary brand on the Blockchain with high end clothing ,Nfts ,Metaverse that is playable on Xbox & PlayStation ,With Upcoming BTM utility so you can cash in and out of $PssyMonstr right at your local convenient stores !!
PssyMonstr (PSSYMONSTR): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro PssyMonstr (PSSYMONSTR), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika PssyMonstr (PSSYMONSTR): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro PssyMonstr (PSSYMONSTR) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů PSSYMONSTR, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu PSSYMONSTR, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro PSSYMONSTR rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuPSSYMONSTR!
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.