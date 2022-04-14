Tokenomika pro Prol AI (PROL)

Zjistěte klíčové informace o Prol AI (PROL), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Prol AI (PROL)

Prol AI was founded with a clear mission: to make financial market analysis accessible, efficient, and intuitive for everyone. Built by a team of highly skilled software developers and AI specialists, including a PhD-level academic with deep expertise in artificial intelligence, Prol AI combines cutting-edge technology with practical solutions tailored for traders and investors.

Our platform empowers users by simplifying the complexities of financial data, offering tools to interpret charts, analyze trends, and generate actionable insights. Whether you're a seasoned trader or a newcomer to financial markets, Prol AI bridges the gap between raw data and informed decision-making, making advanced financial analysis available to all.

Oficiální webové stránky:
https://prol.ai
Bílá kniha:
https://prol.ai/whitepaper

Prol AI (PROL): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Prol AI (PROL), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 17.18K
Celkový objem:
$ 981.16M
Objem v oběhu:
$ 946.55M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 17.81K
Historické maximum:
$ 0.00174475
Historické minimum:
$ 0
Aktuální cena:
$ 0
Tokenomika Prol AI (PROL): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Prol AI (PROL) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů PROL, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu PROL, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro PROL rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuPROL!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.