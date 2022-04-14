Tokenomika pro Project89 (PROJECT89)

Zjistěte klíčové informace o Project89 (PROJECT89), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Project89 (PROJECT89)

Project89 is an AI-powered alternate reality game about a resistance movement fighting against Oneirocom, a shadowy megacorporation that has developed technology to manipulate and control reality itself. The project uses thousands of coordinated AI agents to simulate an entire corporate entity, generating infinite content across websites, phone lines, and physical spaces, all while maintaining perfect narrative consistency. Through the 89 Terminal, participants can join the resistance. Project89 is an AI-powered alternate reality game about a resistance movement fighting against Oneirocom, a shadowy megacorporation that has developed technology to manipulate and control reality itself. The project uses thousands of coordinated AI agents to simulate an entire corporate entity, generating infinite content across websites, phone lines, and physical spaces, all while maintaining perfect narrative consistency. Through the 89 Terminal, participants can join the resistance, complete

Oficiální webové stránky:
https://www.project89.org/

Project89 (PROJECT89): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Project89 (PROJECT89), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 10.81M
Celkový objem:
$ 999.88M
Objem v oběhu:
$ 999.88M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 10.81M
Historické maximum:
$ 0.100625
Historické minimum:
$ 0.00116525
Aktuální cena:
$ 0.0108215
Tokenomika Project89 (PROJECT89): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Project89 (PROJECT89) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů PROJECT89, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu PROJECT89, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro PROJECT89 rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuPROJECT89!

Předpověď ceny PROJECT89

Chcete vědět, kam může PROJECT89 zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen PROJECT89 kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.