Cena Private Aviation Finance Token (CINO) v reálném čase je $0.01964998. Za posledních 24 hodin se CINO obchodoval v rozmezí od minima $ 0.01942046 do maxima $ 0.02004884, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena CINO v historii je $ 0.053481, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.01799096.
Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena CINO se za poslední hodinu změnila o -0.32%, za 24 hodin o -0.07% a za posledních 7 dní o +6.37%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.
Aktuální tržní kapitalizace Private Aviation Finance Token je $ 13.04M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu CINO je 659.71M, přičemž celková zásoba je 999905829.555595. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 19.76M.
Během dnešního dne byla změna ceny Private Aviation Finance Token na USD $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Private Aviation Finance Token na USD $ -0.0101193408.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Private Aviation Finance Token na USD $ -0.0105120142.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Private Aviation Finance Token na USD $ 0.
|Období
|Změnit (USD)
|Změnit (%)
|Dnes
|$ 0
|-0.07%
|30 dní
|$ -0.0101193408
|-51.49%
|60 dní
|$ -0.0105120142
|-53.49%
|90 dní
|$ 0
|--
The CINO token (contract address: BUUB7DpQT1mcTrs55oXawgEbxm5khAozsbmyhMdRpump) is a Solana-based cryptocurrency launched via the pump.fun platform on March 20, 2025. It is positioned as the "Private Aviation Finance Token," intended for use within the private aviation industry. The token was created by Ryan Cino, a corporate aircraft mechanic with 25 years of experience, who serves as its founder and promotes it through social media channels like X (@cinotoken , with over 52,000 followers) and a dedicated website (cinotoken.com).Purpose: CINO aims to function as a financial tool specifically for private aviation operators and maintenance, repair, and overhaul (MRO) providers. It seeks to address industry needs by providing a digital reserve of value and a payment mechanism for services, potentially streamlining transactions in a sector often burdened by high costs and traditional payment inefficiencies. Function: As a standard SPL token on Solana, CINO operates on a decentralized blockchain, enabling peer-to-peer transfers without intermediaries. It is traded on decentralized exchanges like PumpSwap and can be held in wallets such as Phantom as well as Coinstore.The token's supply is fixed at 1 billion units, with no minting authority, blacklist features, or burnt tokens noted in security scans. Current market data (as of August 8, 2025) shows a price around $0.04 USD, a market cap of approximately $40-50 million, and liquidity pools on Solana DEXs.
|Čas (UTC+8)
|Typ
|Informace
|10-31 05:09:00
|Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
|10-31 01:38:24
|Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
|10-30 11:46:23
|Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
|10-30 07:20:09
|Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
|10-28 21:35:49
|Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
|10-28 14:23:33
|Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %
