BurzaDEX+
Koupit kryptoměnyTrhySpotFutures500XEarnUdálosti
Více
Blue Chip Blitz
Dnešní aktuální cena Private Aviation Finance Token je 0.01964998 USD. Sledujte aktualizace cen CINO v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend CINO.Dnešní aktuální cena Private Aviation Finance Token je 0.01964998 USD. Sledujte aktualizace cen CINO v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend CINO.

Více informací o CINO

Informace o ceně CINO

Co je to CINO

Oficiální webové stránky CINO

Tokenomika pro CINO

Předpověď cen CINO

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo Private Aviation Finance Token

Private Aviation Finance Token Cena (CINO)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 CINO na USD

$0.01964998
$0.01964998$0.01964998
0.00%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny Private Aviation Finance Token (CINO)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:22:33 (UTC+8)

Informace o ceně Private Aviation Finance Token (CINO) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.01942046
$ 0.01942046$ 0.01942046
Nejnižší za 24 h
$ 0.02004884
$ 0.02004884$ 0.02004884
Nejvyšší za 24 h

$ 0.01942046
$ 0.01942046$ 0.01942046

$ 0.02004884
$ 0.02004884$ 0.02004884

$ 0.053481
$ 0.053481$ 0.053481

$ 0.01799096
$ 0.01799096$ 0.01799096

-0.32%

-0.07%

+6.37%

+6.37%

Cena Private Aviation Finance Token (CINO) v reálném čase je $0.01964998. Za posledních 24 hodin se CINO obchodoval v rozmezí od minima $ 0.01942046 do maxima $ 0.02004884, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena CINO v historii je $ 0.053481, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.01799096.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena CINO se za poslední hodinu změnila o -0.32%, za 24 hodin o -0.07% a za posledních 7 dní o +6.37%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Private Aviation Finance Token (CINO)

$ 13.04M
$ 13.04M$ 13.04M

--
----

$ 19.76M
$ 19.76M$ 19.76M

659.71M
659.71M 659.71M

999,905,829.555595
999,905,829.555595 999,905,829.555595

Aktuální tržní kapitalizace Private Aviation Finance Token je $ 13.04M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu CINO je 659.71M, přičemž celková zásoba je 999905829.555595. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 19.76M.

Historie cen v USD pro Private Aviation Finance Token (CINO)

Během dnešního dne byla změna ceny Private Aviation Finance Token na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Private Aviation Finance Token na USD  $ -0.0101193408.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Private Aviation Finance Token na USD  $ -0.0105120142.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Private Aviation Finance Token na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0-0.07%
30 dní$ -0.0101193408-51.49%
60 dní$ -0.0105120142-53.49%
90 dní$ 0--

Co je Private Aviation Finance Token (CINO)

The CINO token (contract address: BUUB7DpQT1mcTrs55oXawgEbxm5khAozsbmyhMdRpump) is a Solana-based cryptocurrency launched via the pump.fun platform on March 20, 2025. It is positioned as the "Private Aviation Finance Token," intended for use within the private aviation industry. The token was created by Ryan Cino, a corporate aircraft mechanic with 25 years of experience, who serves as its founder and promotes it through social media channels like X (@cinotoken , with over 52,000 followers) and a dedicated website (cinotoken.com).Purpose: CINO aims to function as a financial tool specifically for private aviation operators and maintenance, repair, and overhaul (MRO) providers. It seeks to address industry needs by providing a digital reserve of value and a payment mechanism for services, potentially streamlining transactions in a sector often burdened by high costs and traditional payment inefficiencies. Function: As a standard SPL token on Solana, CINO operates on a decentralized blockchain, enabling peer-to-peer transfers without intermediaries. It is traded on decentralized exchanges like PumpSwap and can be held in wallets such as Phantom as well as Coinstore.The token's supply is fixed at 1 billion units, with no minting authority, blacklist features, or burnt tokens noted in security scans. Current market data (as of August 8, 2025) shows a price around $0.04 USD, a market cap of approximately $40-50 million, and liquidity pools on Solana DEXs.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj Private Aviation Finance Token (CINO)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny Private Aviation Finance Token (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Private Aviation Finance Token (CINO) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Private Aviation Finance Token (CINO) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Private Aviation Finance Token.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Private Aviation Finance Token!

CINO na místní měny

Tokenomika pro Private Aviation Finance Token (CINO)

Pochopení tokenomiky Private Aviation Finance Token (CINO) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu CINO hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Private Aviation Finance Token (CINO)

Jakou hodnotu má dnes Private Aviation Finance Token (CINO)?
Aktuální cena CINO v USD je 0.01964998 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena CINO v USD?
Aktuální cena CINO v USD je $ 0.01964998. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Private Aviation Finance Token?
Tržní kapitalizace CINO je $ 13.04M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem CINO v oběhu?
Objem CINO v oběhu je 659.71M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) CINO?
CINO dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.053481 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) CINO?
CINO dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.01799096 USD.
Jaký je objem obchodování CINO?
Aktuální 24hodinový objem obchodování CINO je -- USD.
Dosáhne CINO letos vyšší ceny?
CINO může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenCINO, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:22:33 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Private Aviation Finance Token (CINO)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

NEJŽHAVĚJŠÍ

Aktuálně trendy kryptoměny, které získávají významnou pozornost trhu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,217.42
$110,217.42$110,217.42

0.00%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,877.83
$3,877.83$3,877.83

+0.43%

Logo PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.02372
$0.02372$0.02372

-26.28%

Logo Solana

Solana

SOL

$186.50
$186.50$186.50

-0.88%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

NEJVĚTŠÍ objem

Kryptoměny s nejvyšším objemem obchodování

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,877.83
$3,877.83$3,877.83

+0.43%

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,217.42
$110,217.42$110,217.42

0.00%

Logo Solana

Solana

SOL

$186.50
$186.50$186.50

-0.88%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.5096
$2.5096$2.5096

-0.57%

Logo Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1,086.12
$1,086.12$1,086.12

+0.16%

Nově přidané

Nedávno zalistované kryptoměny, které jsou k dispozici pro obchodování

Logo Credia Layer

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Kite AI

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Audiera

Audiera

BEAT

$0.07476
$0.07476$0.07476

+49.52%

Logo WhisperFi

WhisperFi

WISP

$0.59292
$0.59292$0.59292

+2,864.60%

Nejvíce stoupající tokeny

Největší dnešní růsty kryptoměn

Logo WhisperFi

WhisperFi

WISP

$0.59292
$0.59292$0.59292

+2,864.60%

Logo AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.00246
$0.00246$0.00246

+105.00%

Logo FYNOR

FYNOR

FYNOR

$0.0036895
$0.0036895$0.0036895

+88.04%

Logo ORBIO

ORBIO

ORBIO

$0.0000809
$0.0000809$0.0000809

+61.80%

Logo HODL

HODL

HODL

$0.0040
$0.0040$0.0040

+60.00%