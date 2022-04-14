Tokenomika pro PRivaCY Coin (PRCY)

Tokenomika pro PRivaCY Coin (PRCY)

Zjistěte klíčové informace o PRivaCY Coin (PRCY), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o PRivaCY Coin (PRCY)

PRivaCY Coin is a privacy blockchain which is secure, scalable and contains the ultimate privacy features. PRCY is a fully anonymous staking coin and payment system. PRCY contains superior privacy technology like Bulletproof, Haprocates Protocol, mandatory stealth addresses and transactions, RingCT & Ring Signatures in a staking chain. With PRCY it is possible to stake, run masternodes and mine PoA blocks.

Oficiální webové stránky:
https://prcycoin.com/

PRivaCY Coin (PRCY): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro PRivaCY Coin (PRCY), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 151.55K
$ 151.55K$ 151.55K
Celkový objem:
$ 62.03M
$ 62.03M$ 62.03M
Objem v oběhu:
$ 15.92M
$ 15.92M$ 15.92M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 590.34K
$ 590.34K$ 590.34K
Historické maximum:
$ 3.0
$ 3.0$ 3.0
Historické minimum:
$ 0
$ 0$ 0
Aktuální cena:
$ 0.00950975
$ 0.00950975$ 0.00950975

Tokenomika PRivaCY Coin (PRCY): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro PRivaCY Coin (PRCY) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů PRCY, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu PRCY, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro PRCY rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuPRCY!

Předpověď ceny PRCY

Chcete vědět, kam může PRCY zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen PRCY kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.