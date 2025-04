Co je PRIMEXAI ($PXAI)

First MEME AI token that Elon Musk likes and comments on 𝕏 😎This page is powered by #GROK. Every image is AI-made, aiming to prove that a GROK-powered page can have a wide-reach influence. We are the first AI MEME Coin on TRX Network and launched in 24 hours from sunpump. We have 2 millions impressions on X and gets bigger day by day. We are aiming to become one of the BEST MEME tokens in crypto universe.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj PRIMEXAI ($PXAI) Oficiální webová stránka