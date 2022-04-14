Tokenomika pro predict (PREDICT)

Zjistěte klíčové informace o predict (PREDICT), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o predict (PREDICT)

Price Prediction Markets on Avalanche. Take a Chance, predict the Future.

Chance Markets is a fun and easy way to participate in decentralized prediction markets. It's a peer-to-peer platform where you can bet on whether the price of an asset will go up or down within a set time limit.

Playing Chance Markets lets you test your foresight to earn rewards. Use your market knowledge or gut feeling to predict if the price will go up or down in the near future. Get it right and you’ll collect a share of the round’s prize pool!

Oficiální webové stránky:
https://chance.markets/
Bílá kniha:
https://docs.chance.markets/

predict (PREDICT): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro predict (PREDICT), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 5.07K
$ 5.07K
Celkový objem:
$ 42.00M
$ 42.00M
Objem v oběhu:
$ 42.00M
$ 42.00M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 5.07K
$ 5.07K
Historické maximum:
$ 0.01413295
$ 0.01413295
Historické minimum:
$ 0.00011075
$ 0.00011075
Aktuální cena:
--
--

Tokenomika predict (PREDICT): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro predict (PREDICT) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů PREDICT, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu PREDICT, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro PREDICT rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuPREDICT!

Předpověď ceny PREDICT

Chcete vědět, kam může PREDICT zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen PREDICT kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.