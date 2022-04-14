Tokenomika pro POWERCITY WATT (WATT)

Tokenomika pro POWERCITY WATT (WATT)

Zjistěte klíčové informace o POWERCITY WATT (WATT), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o POWERCITY WATT (WATT)

POWERCITY is revolutionizing the way native stakers of a token earn rewards for their participation. To achieve this objective, POWERCITY has adopted a revenue-over-inflation architecture. This design comprises an ecosystem of DeFi applications that bring utility and innovation to the space

Oficiální webové stránky:
https://www.powercity.io/
Bílá kniha:
https://docs.powercity.io/ecosystem/

POWERCITY WATT (WATT): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro POWERCITY WATT (WATT), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Celkový objem:
$ 2.78B
$ 2.78B$ 2.78B
Objem v oběhu:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 1.62M
$ 1.62M$ 1.62M
Historické maximum:
$ 0.00586425
$ 0.00586425$ 0.00586425
Historické minimum:
$ 0
$ 0$ 0
Aktuální cena:
$ 0.00058354
$ 0.00058354$ 0.00058354

Tokenomika POWERCITY WATT (WATT): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro POWERCITY WATT (WATT) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů WATT, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu WATT, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro WATT rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuWATT!

Předpověď ceny WATT

Chcete vědět, kam může WATT zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen WATT kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

