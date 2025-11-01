BurzaDEX+
Koupit kryptoměnyTrhySpotFutures500XEarnUdálosti
Více
Blue Chip Blitz
Dnešní aktuální cena Popu je 0.00000597 USD. Sledujte aktualizace cen POPU v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend POPU.Dnešní aktuální cena Popu je 0.00000597 USD. Sledujte aktualizace cen POPU v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend POPU.

Více informací o POPU

Informace o ceně POPU

Co je to POPU

Oficiální webové stránky POPU

Tokenomika pro POPU

Předpověď cen POPU

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo Popu

Popu Cena (POPU)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 POPU na USD

--
----
0.00%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny Popu (POPU)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 20:13:05 (UTC+8)

Informace o ceně Popu (POPU) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.00000593
$ 0.00000593$ 0.00000593
Nejnižší za 24 h
$ 0.00000598
$ 0.00000598$ 0.00000598
Nejvyšší za 24 h

$ 0.00000593
$ 0.00000593$ 0.00000593

$ 0.00000598
$ 0.00000598$ 0.00000598

$ 0.00017013
$ 0.00017013$ 0.00017013

$ 0.0000057
$ 0.0000057$ 0.0000057

+0.13%

-0.04%

-4.54%

-4.54%

Cena Popu (POPU) v reálném čase je $0.00000597. Za posledních 24 hodin se POPU obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00000593 do maxima $ 0.00000598, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena POPU v historii je $ 0.00017013, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.0000057.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena POPU se za poslední hodinu změnila o +0.13%, za 24 hodin o -0.04% a za posledních 7 dní o -4.54%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Popu (POPU)

$ 5.97K
$ 5.97K$ 5.97K

--
----

$ 5.97K
$ 5.97K$ 5.97K

998.77M
998.77M 998.77M

998,768,263.9475
998,768,263.9475 998,768,263.9475

Aktuální tržní kapitalizace Popu je $ 5.97K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu POPU je 998.77M, přičemž celková zásoba je 998768263.9475. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 5.97K.

Historie cen v USD pro Popu (POPU)

Během dnešního dne byla změna ceny Popu na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Popu na USD  $ -0.0000007904.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Popu na USD  $ -0.0000016654.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Popu na USD  $ -0.000000323936266077418.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0-0.04%
30 dní$ -0.0000007904-13.24%
60 dní$ -0.0000016654-27.89%
90 dní$ -0.000000323936266077418-5.14%

Co je Popu (POPU)

$POPU — Born in the Toilet, Aiming for the Moon 🚽🌕 $POPU is an original meme coin on Solana with a unique and ridiculous character that stands out in the sea of clones. Inspired by the viral rise of $PEPE, $POPU carries that same degen spirit — but with a new face, raw humor, and a community that doesn’t take itself too seriously.

No roadmap. No promises. Just pure meme energy, organic growth, and unstoppable toilet-born momentum.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Předpověď ceny Popu (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Popu (POPU) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Popu (POPU) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Popu.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Popu!

POPU na místní měny

Tokenomika pro Popu (POPU)

Pochopení tokenomiky Popu (POPU) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu POPU hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Popu (POPU)

Jakou hodnotu má dnes Popu (POPU)?
Aktuální cena POPU v USD je 0.00000597 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena POPU v USD?
Aktuální cena POPU v USD je $ 0.00000597. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Popu?
Tržní kapitalizace POPU je $ 5.97K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem POPU v oběhu?
Objem POPU v oběhu je 998.77M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) POPU?
POPU dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.00017013 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) POPU?
POPU dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.0000057 USD.
Jaký je objem obchodování POPU?
Aktuální 24hodinový objem obchodování POPU je -- USD.
Dosáhne POPU letos vyšší ceny?
POPU může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenPOPU, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 20:13:05 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Popu (POPU)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

NEJŽHAVĚJŠÍ

Aktuálně trendy kryptoměny, které získávají významnou pozornost trhu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,149.23
$110,149.23$110,149.23

-0.06%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,877.92
$3,877.92$3,877.92

+0.44%

Logo PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.02400
$0.02400$0.02400

-25.41%

Logo Solana

Solana

SOL

$186.47
$186.47$186.47

-0.89%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

NEJVĚTŠÍ objem

Kryptoměny s nejvyšším objemem obchodování

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,877.92
$3,877.92$3,877.92

+0.44%

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,149.23
$110,149.23$110,149.23

-0.06%

Logo Solana

Solana

SOL

$186.47
$186.47$186.47

-0.89%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.5030
$2.5030$2.5030

-0.83%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

Nově přidané

Nedávno zalistované kryptoměny, které jsou k dispozici pro obchodování

Logo Credia Layer

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Kite AI

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Audiera

Audiera

BEAT

$0.09350
$0.09350$0.09350

+87.00%

Logo WhisperFi

WhisperFi

WISP

$0.01981
$0.01981$0.01981

-0.95%

Nejvíce stoupající tokeny

Největší dnešní růsty kryptoměn

Logo AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.00761
$0.00761$0.00761

+534.16%

Logo FYNOR

FYNOR

FYNOR

$0.0053876
$0.0053876$0.0053876

+174.59%

Logo HODL

HODL

HODL

$0.0042
$0.0042$0.0042

+68.00%

Logo ORBIO

ORBIO

ORBIO

$0.0000826
$0.0000826$0.0000826

+65.20%

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000319
$0.000319$0.000319

+59.50%